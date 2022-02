Premio de Oro para alumno de Psicomarketing & Business Growth Comunicae

jueves, 10 de febrero de 2022, 13:55 h (CET) Juan Simón Delgado, alumno del Experto en Psicomarketing & Business Growth, ha recibido el Premio de Oro a "New Generation Content Creators" en los Premios LUX AWARDS. Benlly Hidalgo, director de PostGradum Psicomarketing afirma que "poder ayudar a las personas a conseguir sus sueños es la mayor recompensa de nuestra profesión, y el éxito de Juansi es nuestro mayor éxito y desbordamos de alegría por ello" “Juan Simón Delgado, o Juansi (así es como le gusta que le llamemos) finalizó nuestro Experto Universitario en Psicomarketing & Business Growth en octubre del año pasado. Cabe destacar que la formación cuenta con 375h y les proporcionamos a nuestros alumnos hasta 1 año para poder completarla, pero Juansi ha logrado terminarla y convertirse en Experto en Psicomarketing & Business Growth en tan sólo 7 meses”.

Benlly Hidalgo revela que “en las reuniones del Claustro del TFE, solemos comentar que Juansi siempre ha sido un alumno ejemplar, destacando por su continua motivación, disciplina y su gran creatividad. Estas características, entre muchas otras que le definen, junto con la formación que ha adquirido con este título, son los factores clave que le han llevado a crear un proyecto desde cero que ha plasmado en su Trabajo Final de Experto, logrando así obtener su título y su diploma de Experto, y recibiendo más tarde el Premio de Oro a "New Generation Content Creators" en los Premios LUX AWARDS”.

Los Premios Lux Awards se han creado para hacer un reconocimiento a la creación. Estos premian lo extraordinario en comunicación y sus estrategias, en negocios y sus innovaciones y en producciones y en arte. “Sinceramente es un lujo ver cómo ha podido aportar su conocimiento en Psicología, Marketing y Comunicación y como ha sido capaz de plasmar todo este aprendizaje en su proyecto que finalmente le ha llevado a recibir este gran galardón” declara Javier Rey, subdirector del Postgradum.

El director, Benlly Hidalgo, revela: “Cuando Juansi nos escribió para comunicarnos la gran noticia a través de un bonito mensaje, nos sentimos muy orgullosos tanto de él como de todo su trabajo. No es ninguna novedad y tampoco nos sorprendió demasiado, puesto que habíamos visto su evolución a lo largo del Experto y cómo este había entendido el mensaje que siempre les transmitimos a nuestros alumnos: El éxito en los negocios digitales depende un 80% de la Psicología y un 20% de las herramientas de Marketing Digital”.

Para Postgradum Education, poder ayudar a las personas a conseguir sus sueños es el mayor de sus logros. Ver cómo sus alumnos aprenden a solucionar sus problemas, a abandonar ciertas preocupaciones, y a ganar confianza para alcanzar un futuro lleno de oportunidades, es algo que les reconforta y da sentido a su trabajo como profesionales expertos del sector educativo.

Benlly Hidalgo termina la entrevista afirmando que “Juansi representa un gran futuro con muchas oportunidades que ofrece este gran mundo digital para todos nuestros alumnos”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.