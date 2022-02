La Demarcación de Ciudad Real del COACM convoca su II Concurso Nacional de Dibujo Infantil Comunicae

jueves, 10 de febrero de 2022, 12:51 h (CET) Bajo el título "Dibuja tu barrio" se propone que las niñas y niños exploren y dibujen aquel lugar de su vecindario que les parece más placentero e interesante, reflejando la arquitectura que facilita la vida de los vecinos y que contribuye a crear sociedad a través de la arquitectura de la ciudad La Demarcación de Ciudad Real del COACM ha convocado su II Concurso Nacional de Dibujo Infantil. Si en la primera edición se buscaba la visión infantil de los lugares de las casas que habían servido como refugio de armonía durante los meses de confinamiento estricto de la pandemia, en esta segunda, se profundiza en otro aspecto esencial descubierto a través del COVID: la vida en los barrios, ciudades a escala que proveen de todo lo necesario, con la cercanía y proximidad al hogar.

La arquitectura no es sólo -o no es esencialmente-, crear viviendas, sino que antes de eso la arquitectura es la planificación ordenada, coherente y crítica de las ciudades. “Durante demasiado tiempo hemos considerado que la arquitectura es la construcción de viviendas, una mera dotación de parque inmobiliario, en una visión individualista desligada del contexto social. Y ha sido a raíz de la pandemia que nos hemos percatado de la importancia de los nexos, de las redes y de los vínculos sociales que se establecen en las pequeñas comunidades de los barrios. Es por eso que, en esta edición del Concurso Nacional de Dibujo Infantil, se propone que se reflejen aquellos lugares que contribuyen a hacer de nuestros barrios lugares bien planificados, en los que nos sentimos cómodos y plenos desarrollando nuestra vida cotidiana”, reflexiona Federico Pérez Parada, presidente de la demarcación de Ciudad Real del COACM.

Es por eso que, bajo el título “DIBUJA TU BARRIO”, la demarcación de Ciudad Real del COACM propone que las niñas y niños exploren y dibujen aquel lugar de su barrio más placentero e interesante, reflejando –casi inconscientemente- la arquitectura que facilita la vida de los vecinos del barrio y que contribuye a crear sociedad a través de la arquitectura de la ciudad.

En este concurso se establecen las siguientes categorías, en función de la edad del participante y considerando los años cumplidos en el momento de la participación:

Categorías: Pre-Benjamín, de 4 a 6 años

Benjamín, de 7 a 9 años

Alevín, de 10 a 12 años

La participación es libre y gratuita. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 dibujos, que deberán atenerse al tema del concurso. La técnica elegida será libre, debiendo presentarse en tamaño DIN-A4 con un gramaje mínimo de 180 gr.

En los dibujos no podrá aparecer elemento alguno que pueda servir de base para identificar al autor, debiendo quedar garantizado el anonimato.

Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado y no doblado. En el exterior del sobre se indicará el concepto “CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO INFANTIL – DIBUJA TU BARRIO” y un pseudónimo identificativo del autor. Dentro se introducirá un segundo sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el mismo concepto y pseudónimo, y en cuyo interior se indicará la siguiente información: pseudónimo, nombre completo, dirección, DNI teléfono y nombre del padre/madre y correo electrónico de contacto.

Los trabajos se entregarán directamente o se remitirán a la siguiente dirección:

Demarcación de Ciudad Real del Colegio de Arquitectos de C-LM C/ Carlos López Bustos, 3 . Ciudad Real – 13003

El plazo de presentación de trabajos finalizará el viernes 25 de marzo de 2022, a las 14h00.

Los ganadores, en cada una de las categorías correspondientes, recibirán un juego de construcción relacionado con la arquitectura, un libro, y un diploma del Colegio de Arquitectos acreditativo del premio.

Asimismo, su dibujo pasará a formar parte del patrimonio del Colegio de Arquitectos, pudiendo formar parte de una futura edición con los premiados en las sucesivas ediciones del concurso.

La entrega de premios tendrá lugar el viernes, 29 de abril, y a la misma asistirán autoridades y representantes destacados del mundo cultural y social.

“También es labor del COACM acercar la arquitectura y sus valores a la sociedad, y, cuando gracias a iniciativas como este concurso de dibujo infantil llegamos a los niños, siendo doble motivo de satisfacción, por el hecho de despertar vocaciones hacia nuestra profesión, pero también por conocer el maravilloso punto de vista de los niños sobre la arquitectura, algo que, sin duda, aportará buenas ideas para el futuro. Por todo ello doy las gracias a la demarcación de Ciudad Real por la idea y su ejecución”, señala Elena Guijarro, decana del COACM.

