Los cabeceros de madera natural de olivo de Encimeras de Olivo Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El proceso para decidir cómo decorar una habitación puede ser un poco complicado hasta encontrar el estilo adecuado. En estas ocasiones, un estilo que actualmente se lleva mucho y que hace que los espacios se vean acogedores es el rústico.

Con este fin, la empresa Encimeras de Olivo, ubicada en Olivares (Sevilla), fabrica artesanalmente cabeceros de madera natural de olivo, lo cual puede brindar un estilo único a cualquier habitación.

El estilo rústico El estilo rústico es un estilo de decoración de interiores que brinda al espacio a decorar una elegancia descuidada y un ambiente natural. Las principales características de la decoración de interiores rústicos son el uso de materiales naturales, ya sea madera, piedra y telas. Además, la esencia del estilo rústico viene dada por la sencillez, naturalidad y rudeza.

Dentro del estilo rústico, se abarca una gran variedad de diseños que hacen referencia a una vida rural mucho más campestre, para ello, la madera de olivo puede ser un gran aliado. Por ejemplo, los cabeceros de madera natural de olivo de Encimeras de Olivo reflejan estilos únicos, dependiendo de lo que desee el cliente, brindando un toque minimalista a cada espacio.

Por otro lado, el estilo rústico suele ser muy utilizado en casas de campo y villas, aunque su popularidad en las grandes ciudades ha aumentado. Esto se debe a que las personas cada vez buscan mayor comodidad y sus ganas de combinar el confort y la tranquilidad en su entorno familiar han hecho que el estilo rústico se use cada vez más.

Encimeras de Olivo y su experiencia Encimeras de Olivo es un departamento de la empresa familiar Carpintería Santa Clara, que tiene una amplia experiencia con el trabajo artesanal en madera desde el año 1895, lo cual garantiza la calidad de sus productos. Sin embargo, a pesar de la antigüedad de esta empresa, esta siempre se mantiene a la vanguardia en técnicas, tecnología y estilos para ofrecer una gran variedad de productos a sus clientes.

Alguna de las ventajas que tienen los clientes de Encimeras de Olivo es que pueden elegir las características de la pieza (agujeros, vetas y forma), ya que cada encargo se realiza según las necesidades de cada cliente en medidas y forma. Además, el precio de la cabecera de madera natural de olivo depende de su medida, puesto que sus bordes naturales no suben el precio de la pieza. La empresa también ofrece escoger la terminación deseada (barnizada, con aceite catalizado o cera natural) sin costes adicionales.

Por otro lado, todas las grietas y agujeros van rellenos de resina epoxi transparente o de color, lo cual permite un mejor acabado del producto. Asimismo, a pesar de que son especialistas en piezas macizas de olivo, también ofrecen otras maderas como Nogal, Fresno olivato, cerezo y pino con bordes naturales. Sobre todo, si sus clientes no se encuentran cerca de Sevilla, ellos hacen envíos a toda España para que personas de todo el país puedan adquirir sus productos.

Dar un toque especial a los espacios de la mano de cabeceras de madera natural de olivo te harán sentir más cerca de la naturaleza.



