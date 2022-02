Catas para empresas virtuales o presenciales de la mano de Envero Tinto Emprendedores de Hoy

miércoles, 9 de febrero de 2022, 17:18 h (CET)

Las catas de vinos se realizan con el objetivo de que los asistentes aprendan sobre las diferentes cualidades de esta bebida a la vez que disfrutan de su sabor. Esta cata se lleva a cabo en tres niveles: visual, gustativo y olfativo, para que el análisis sensorial de sus características y propiedades sea mayor.

Envero Tinto es un negocio que se dedica a la realización de catas creativas, a través de acciones como contar cuentos, anécdotas y curiosidades para sorprender al cliente. Entre sus servicios se encuentran las catas para empresas virtuales o presenciales, dependiendo de si el cliente se encuentra en Madrid o en otra región.

Una cata de vinos es una forma de reconocer la buena labor de los empleados En ocasiones, las empresas atraviesan etapas de crisis que suponen una reducción del rendimiento de sus empleados. Los motivos pueden ser varios: pérdidas económicas, reducción de personal, disminución de salarios. Para contrarrestar este efecto, se acostumbra realizar eventos corporativos que fomenten la integración y el sentido de pertenencia con la compañía.

Sin embargo, muchos de los eventos pueden ser aburridos cuando se llevan a cabo actividades monótonas que no son del gusto de los empleados. Consciente de la situación, Envero Tinto ofrece la opción de realizar una cata combinando los secretos del vino con la gastronomía, la música o la Magia como algunos de los ejemplos, con un impacto positivo en el equipo.

La cata de vinos para empresas está disponible bajo dos modalidades, presencial o virtual. En ambos casos, se incluye material para su realización y la guía de un sumiller experto que brinda detalles como la historia del vino y sus curiosidades, sin necesidad de que los participantes posean conocimientos previos.

¿En qué consiste cada nivel de exploración sensorial del vino? La primera parte de una cata de vinos es la fase visual. En ella, la persona puede observar detalles como la limpieza y si ese vino va a ser fresco o no. El matiz de color es lo que indica la edad aproximada de un vino.

En la fase olfativa, es posible detectar los aromas primarios, propios de la uva, los secundarios, producidos por la fermentación y los terciarios, ocurridos durante el intercambio entre el vino y la madera. La cata olfativa de Envero Tinto procura ejercitar la habilidad para asociar aromas con experiencias propias.

Por último, en la fase gustativa se registra la información sobre los aromas detectados previamente. Además, gracias a la fase gustativa es posible determinar sensaciones táctiles como las del vino sedoso o áspero.

Pero Envero Tinto incluye un factor más, que son las emociones, llevando contigo una experiencia más allá de una cata al uso.

La cata de vinos es una experiencia enriquecedora para realizarse entre equipos de trabajo, como una forma de premiar el desempeño de los empleados y, en ese sentido, Envero Tinto ofrece las mejores opciones para llevar a cabo un evento, gracias a la creatividad y conocimiento de sus profesionales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.