Contrato de trabajo, los aspectos básicos a tener en cuenta antes, durante y después de firmarlo

miércoles, 9 de febrero de 2022, 15:31 h (CET)

El comienzo de un empleo nuevo supone el inicio de una relación laboral entre el empleado y el empleador, establecida mediante un contrato de trabajo. Este documento se caracteriza por contener todas las regulaciones que regirán el escenario de trabajo, desde su duración, hasta las obligaciones que tendrán las partes involucradas.

Ante esto, el equipo de especialistas laboralistas de Gestionamos Tu Despido señala los aspectos básicos que toda persona necesita conocer acerca del contrato de trabajo antes, durante y después de firmar el documento que dará inicio a una nueva relación laboral.

Aspectos a revisar antes de firmar el contrato Todo contrato contiene dentro de su redacción detalles básicos que el contratado debe revisar antes de firmar. Inicialmente, los expertos de Gestionamos Tu Despido resaltan la importancia de verificar los datos de la compañía que le contrata, desde su número de identificación, hasta la información de su domicilio.

Asimismo, enfatizan la importancia de comprobar los datos personales y la información asociada al puesto de trabajo que por lo general, aparece entre la segunda y cuarta cláusula del contrato, donde se incluyen características esenciales, como la cantidad de horas pactadas, la duración del contrato y el sueldo que percibirá.

Criterios como el convenio colectivo, la categoría laboral y el periodo vacacional también forman parte de los puntos importantes que deben ser verificados. Además, los profesionales señalan que el número de afiliación a la Seguridad Social es un requisito fundamental para trabajar en España legalmente.

Adicionalmente, los expertos recomiendan cerciorarse de que el documento incluya el distintivo oficial del Ministerio del Trabajo, del mismo modo que alertan acerca de falsos mitos, como el hecho de que no es necesario estar en situación de desempleo ni pagar ningún importe para participar en un proceso de selección o firmar un contrato de trabajo.

Factores a tener en cuenta durante y después de firmar un contrato laboral En algunos casos, los contratos laborales pueden incluir anexos o cláusulas adicionales que los especialistas recomiendan revisar detenidamente, así como también asegurarse de que estos no cuentan con espacios en blanco o sin rellenar que puedan ser completados posteriormente.

Evitar firmar papeles en blanco resulta igual de relevante que los apartados anteriores para los expertos de Gestionamos Tu Despido. Así como también hacer siempre una copia del contrato después de verificar todos los elementos mencionados y haber firmado.

La empresa contratante está en la obligación de dar de alta al nuevo trabajador en la Seguridad Social desde el primer día que la persona inicia la actividad laboral, incluso si existe un periodo de prueba o formación. Este aspecto debería ser confirmado por el empleado una vez empiece la actividad.

Finalmente, este grupo especializado en asesoramiento jurídico en el ámbito laboral expresa la necesidad de verificar que lo detallado en el contrato de trabajo concuerde con el convenio colectivo que se aplica en el contrato.

Enfocados en ofrecer servicios de calidad y atención especializada, el equipo de abogados laboralistas de Gestionamos Tu Despido propone soluciones legales viables ante una situación de despido, ayudando a cualquier persona a afrontar esta situación.



