Cigna España se adelanta a los desafíos del futuro y amplía sus coberturas médicas en oncología, cardiología y psicología en todos los planes

miércoles, 9 de febrero de 2022, 17:04 h (CET) Con el objetivo de ofrecer un acompañamiento integral en un proceso oncológico de mama, la aseguradora de salud incorpora la simetrización de la mama contralateral y las mallas en las reconstrucciones mamarias. Además, se incluyen en todos los planes, el dispositivo oclusor percutáneo en cirugía cardíaca, la cirugía robótica prostática (Da Vinci) a casos de afectación ganglionar, y la ampliación de las sesiones de psicología y de las indicaciones para el tratamiento de ondas de choque en fisioterapia Fruto del compromiso por la salud y el bienestar de sus asegurados, Cigna España mejora cada año sus coberturas para marcar la diferencia y adelantarse a los desafíos del futuro. Así, en 2022 la aseguradora de salud incluye nuevos tratamientos y pruebas diagnósticas en las áreas de oncología, cardiología, psicología, cirugía prostática y fisioterapia, así como nuevas garantías dentro de su servicio de asistencia en viajes en el extranjero.

En este sentido, entre las nuevas coberturas aplicables a todos los planes de salud destaca la cobertura 360º en cirugía oncológica de mama con el objetivo de ofrecer un acompañamiento integral en este proceso. Concretamente, Cigna ha incorporado la simetrización de la mama contralateral sana mediante mastopexia en aquellas mujeres a las que se realice una mastectomía completa con reconstrucción por cáncer de mama, y las mallas en las reconstrucciones mamarias. Además, como compañía comprometida con la mejora continua de sus coberturas oncológicas año tras año, la aseguradora de salud da un paso más en cirugía robótica prostática (Da Vinci) y ya no se limita a los casos localizados en próstata, sino que también la contempla cuando hay algún ganglio afectado, sin evidencias de metástasis.

Por su parte, en cirugía cardiaca, incluye el dispositivo oclusor percutáneo en las prótesis cubiertas y amplía la cobertura de coronariografía por TAC. Asimismo, hay novedades en el ámbito de la fisioterapia. A partir de ahora, será posible acceder al tratamiento mediante ondas de choque en las patologías de tendinitis sin calcificación, fascitis plantar y pseudoartrosis. Un método no-invasivo, indicado en algunas patologías del sistema musculoesquelético que, aplicado correctamente, tiene un efecto terapéutico.

A su vez, con el fin de mejorar la cobertura en asistencia en viajes en el extranjero, se incluyen nuevas garantías como, por ejemplo, los gastos de alojamiento y manutención del familiar desplazado o el anticipo de fondos en el extranjero a causa de gastos médicos extraordinarios.

En cuanto a los asegurados que cuenten con planes de reembolso, además de las coberturas anteriormente mencionadas, se añade la colocación y la cobertura del dispositivo Holter subcutáneo para el diagnóstico de patologías cardíacas con sincopes reiterados. Y, en el área de psicología, fruto de la apuesta de la compañía por el cuidado de la salud mental, amplía el número a 10 sesiones. Este servicio es especialmente importante en la situación actual, dado que el nuevo contexto social ejerce una gran presión sobre las personas, incrementando el riesgo de patologías relacionadas con el bienestar emocional. Asimismo, este año se aumenta el límite de la cobertura de acceso a la red Cigna en Estados Unidos en la mayoría de los planes.

Por último, este año, para aquellos que tengan planes premium, Cigna elimina las limitaciones de cobertura a cuadro médico establecidas hasta ahora para algunos servicios, permitiendo su realización mediante la modalidad de reembolso con los límites y condiciones establecidos en cada póliza.

Cigna + Salud: servicios para mejorar la calidad de vida y preservar la salud

Dentro de la plataforma de servicios de bienestar no integrados en póliza, en la oferta de Cigna +Salud también se han incluido importantes novedades. Por un lado, se podrá acceder a innovadores estudios médicos moleculares de salud personalizada gracias a las evaluaciones Made of Genes. Estos exámenes combinan un análisis de sangre con el test de ADN, y ofrecen recomendaciones de salud personalizadas y sobre múltiples áreas de salud: bienestar emocional, cuidado de la piel, ejercicio físico, sistema inmunitario, estrés oxidativo, salud cardiovascular o gestión del peso.

Otra de las novedades es la fisioterapia a domicilio, un servicio adaptado a todo tipo de pacientes y patologías con el objetivo de ayudar a prevenir, tratar y curar enfermedades y alteraciones de la salud mediante técnicas manuales. Se trata de un servicio especialmente útil en la actualidad, cuando, fruto de las nuevas rutinas, están incrementándose los trastornos musculoesqueléticos.

Con estas nuevas coberturas y servicios, sujetos a los términos y condiciones del seguro de salud contratado, Cigna España consolida su crecimiento sostenido como una de las aseguradoras de salud con mayor ratio de satisfacción y persistencia del mercado nacional, gracias a un amplio abanico de productos innovadores de alto valor añadido y soluciones digitales.

