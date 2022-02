Paraguay: las relaciones internacionales durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2014)

La política exterior del Paraguay, que comenzó con la difícil tarea de recomponer las relaciones del país con los demás Estados del MERCOSUR y asegurar el apoyo político de los estados miembros de UNASUR después de la destitución de Fernando Lugo el 22 de junio del 2012 (que fue interpretado por los países de la región como un quiebre institucional propiciado por el Congreso Nacional), ocupó buena parte de la tarea del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en el primer año de la gestión del Presidente Horacio Cartes la Cancillería paraguaya no tiene pendiente realizar más tareas que beneficien directamente a la economía nacional.

No debe olvidarse que las relaciones entre la globalización, la política exterior del Paraguay, el desarrollo económico nacional y la integración del Mercosur plantean dilemas graves. Ahora llegó la hora de tener un Paraguay más enérgico con una política exterior caracterizada por la determinación hacia el desarrollo económico y social, sobre todo para encarar los desafíos y liderar las reformas tan necesitadas con los paísesdel MERCOSUR. En un mundo globalizado, la identidad y la dimensión endógena de los espacios nacionales y regionales deben disolverse en el océano del mercado globalizado. Asunción tiene que estrechar los vínculos con la Alianza del Pacífico con el objetivo de explorar las ventajas comerciales, proyectos en pequeñas y medianas empresas (PYMES), las facilidades aduaneras, zonas francas y mantener contactos permanentes con los pares colombianos y los otros tres países de la Alianza del Pacífico. Es necesario promover la presencia de productos paraguayos en nuevos mercados.

La dotación de recursos naturales y otros factores económicos en el Paraguay están contribuyendo positivamente al fomento del comercio internacional del país. Pero parece que a la Cancillería le cuesta encontrar soluciones a los problemasque encuentran las exportaciones nacionales en tránsito por el territorio argentino, no hay ningún avance en las negociaciones del anexo C del tratado de Yacyretá y tampoco hay ningún progresoen el régimen de normas de origen de importación de bienes de capital y de admisión temporaria, que es considerado de vital importancia para la industrialización del Paraguay.Esta disposición brinda la posibilidad de tener productos fabricados en el Paraguay teniendo mas de la mitad de componentesoriginarios de países que no son del bloque, pero el producto final es reconocido como producción paraguaya. De hecho, en la ultima cumbre del MERCOSUR el pasado 28-29 de julio en Caracas, los miembros del bloque rechazaron la propuesta del Paraguay [1] y se anunció que las negociaciones continuarían más adelante.La industrialización del Paraguay requiere una mayor presencia de industrias extranjeras para poder fabricar productos de tecnología de punta y valor agregado.Solo ello podrá disminuir la brecha existente entre Paraguay y algunos vecinos en materia de desarrollo.

Según Osmar Gómez del Diario ABC Color, “La cumbre estuvo llena de gestos amables de los mandatarios para Paraguay, pero en la mesa de negociaciones las cosas fueron bien distintas. Ninguna de las cinco propuestas comerciales tuvo el visto bueno de los demás miembros del bloque y la negociación quedó empantanada. La buena voluntad de los discursos que alcanzó para quedar bien ante los medios de comunicación, no se tradujo en apoyos reales. Paraguay pidió una reunión extra de los organismos de decisión en los próximos sesenta días para poder zanjar la cuestión, algo que por ahora parece difícil. Los vecinos mayores del vecindario no están muy conformes con que el incipiente proceso de industrialización del Paraguay se fortalezca. Temen que termine afectando a la mano de obra de las industrias instaladas en Brasil o Argentina, generando consecuencias imprevistas para los Gobiernos.” [2]

El MERCOSUR tiene cinco países miembros - muy pronto tendrá seis –y el mayor dinamismo del bloque se debe en gran medida a que el eje Sao Paulo-BuenosAires abarca la región más desarrollada e industrializada de América del Sur. Otros dos factores influyeron en el mismo sentido: por una parte, el margen de preferencia arancelaria y el comercio administrado. El aumento progresivo de la preferencia regional fue incentivando al comercio. A su vez, los acuerdos de intercambio referidos principalmente al trigo, la industria automovilística y los energéticos, ampliaron el comercio bilateral. Por otro lado, el acercamiento político y diplomático de Argentina y Brasil se afirmó en los últimos años.

En el trascurso de agosto, se espera el viaje del Presidente Cartes y su colega Boliviano Evo Morales para firmar en Montevideo el documento de ingreso de Bolivia, que luego se remitirá al Senado del Paraguay para su aprobación, mientras Asunción no tiene aún un embajador en funciones en el país andino. Hasta el momento los Congresos de Venezuela, Argentina y Uruguay ya dieron su aceptación a La Paz.[3] Estaes una excelente oportunidad para el Paraguay de plantear a Bolivia la posible participación de Asunción como miembro observador de la Comunidad Andina (CAN).

En ocasión de la conmemoración del 15 de agosto del 2014 y la culminación del primer año de gobierno del Presidente Horacio Cartes, el Canciller Nacional Eladio Loizaga reiteró que el Presidente Cartes en el último mes ha hecho cinco viajes en el exterior: a la reunión de los presidentes de UNASUR con los líderes de BRICS, la cumbre de MERCOSUR en Caracas y el 6 de agosto viajó a la posesión de mando delpresidente de Colombia Juan Manuel Santos en su segundo período presidencial (2014-2018). Sin embargo, el jefe del Estado Paraguayo y el Canciller Nacional no participaron en las siguientes actividades con resonancia hemisférica: la investidura del Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández en el 27 de enero del 2014; la toma de mando del Presidente del El Salvador, el Sr. Salvador Sánchez Cerén, el 1º de junio del 2014 (en donde 12 presidentes regionales participaron); el juramento del Presidente Panameño Juan Carlos Varela el 1º de julio del 2014 (en donde el Canciller Nacional perdió una oportunidad de tener reunión bilateral con el Secretario de Estado de EEUU, John Kerry). [4]

En las tres oportunidades mencionadas el Presidente Cartes y el Canciller Loizaga perdieron la oportunidad de fortalecer los lazos comerciales y políticos entre Asunción y los países de Centro-América, también dejaron al lado la participación del Paraguay como país observador del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), constituida en el 1991 con sede en El Salvador. Según el Economista Fernando Masi, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya: “hay esfuerzos, por supuesto, para volver a una relación fluida con los países en el área regional y también en el área internacional.” [5]

Es obvio que Asunción fue re-integrado en UNASUR y MERCOSUR, pero aparte de estos dos empujes que realmente están en el centro de la atención de Cancillería, no hay una nueva iniciativa que pueda llevar al Paraguay y a sus productos en los mercados más exigentes de Europa y del Sudeste asiático ni una contribución tangible hacia la erradicación de pobreza en nivel nacional. Recordemos que el gobierno Paraguayo no tiene aún un Embajador en Bolivia, Estados Unidos, España, Alemania y Qatar, si bien se han efectuado ya algunas designaciones. Hace más de dos años que Qatar abrió su embajada en Asunción, y la Cancillería recién ahora designó un Embajador en Doha. No debe olvidarse que el pasado mes de junio (2014), se cerró la única agregaduría comercial en Miami, Estados Unidos y todavía no se cuenta con un representante de SENACSA en Moscú, teniendo en cuenta que el Paraguay es el octavo exportador mundial de carne vacuna – produciendo mas de 210.000 toneladas - y Rusia es su mayor importador. [6]

Sobre las vacancias pendientes en las embajadas y consulados, Alberto Poletti Adorno, Doctor en Derecho y profesor universitario reitera: “Eso requiere un presupuesto que tiene que tener un acompañamiento por parte de los poderes políticos. Tienen que dar esos presupuestos y fondos para que se puedan instalar a las personas, hacerlo rápidamente en el servicio exterior.”

En su primer año de gestión, el presidente Horacio Cartes hizo 18 viajes oficiales al exterior, para el Canciller Nacional Eladio Loizaga “Estos viajes son esenciales para seguir posicionando al Paraguay a nivel internacional”. [7]

Todos estamos de acuerdo que los contactos internacionales tienen un valor insustituible en la política exterior de Asunción, al mismo tiempo es necesario evaluar el avance de las relaciones internacionales del Paraguay, dando una mirada a los 18 viajes del Presidente Cartes en los últimos doce meces.

La cumbre de UNASUR en Surinam fue el primer lugar donde el Presidente Cartes viajó, el 29 – 30 de agosto del 2013, en este evento el jefe del ejecutivo reiteró la importancia de la unidad de los pueblos de Latinoamérica; en este acto Paraguay volvió al bloque tras su suspensión en 2012. En dicha oportunidad Cartes realizó el primer contacto directo con el Presidente Venezolano con la intermediación de la presidenta Dilma Rousseff, pero aparte de esto no se comentó ningún avance especial u otra reunión bilateral con otros jefes de Estado.

El 10 de setiembre del 2013, Buenos Aires fue el segundo destino del Presidente Cartes, para reunirse con presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esta visita ambos presidentes reiteraron su compromiso por seguir fortaleciendo los lazos de amistad y combatir la pobreza, no habiéndose informado sobre el contenido de las negociaciones en los temas pendientes como el anexo C del tratado de Yacyreta y las trabas comerciales que afectan las exportaciones paraguayas. [8]

Según en secretario general de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, el Gobierno Paraguayo tiene la “postura firme” de “primero solucionar el problema de la deuda”con Argentina y de las cuentas pendientes de la represa de Yacyretá, antes de avanzar en otras obras. [9]

El 16 de setiembre del 2013 el presidente Cartes llegó a Chile en su primera visita oficial a Santiago, el mismo día se reunió con un grupo de empresarios y en horas de la tarde fue recibido por su homólogo Sebastián Piñera en el Palacio de la Moneda, donde, entre otros temas, dialogaron sobre la profundización de la cooperación técnica y la posibilidad de que el comercio paraguayo utilice el norteño puerto de Antofagasta para salir al Pacífico.

No debe olvidarse que el 17 de setiembre, el titular del Ejecutivo paraguayotuvo una audiencia conjunta con el presidente del Senado de Chile, Jorge Pizarro, y el jefe de la Cámara de Diputados, Edmundo Eluchans, y después se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros. Esta visita a Santiago es probablemente una de lasmás nutridas y más exitosas del jefe del estado paraguayo, en los aspectos económico-político y social.

El 21 de setiembre el presidente Cartes asistió y dio un discurso en la 68º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). El martes 24 de esa semana dio a conocer al mundo su programa de gobierno, con énfasis en la lucha contra la pobreza y el trasparente proceso democrático que lo llevó a la titularidad del Ejecutivo, durante su discurso ante el pleno de la Asamblea General. Tuvo una extensa agenda teniendo reuniones con Dr. Jeffrey Sachs, director del Earth Institute; Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José Graziano da Silva.

El 30 de setiembre, Cartes fue a visitar Brasilia para mantener un dialogo con la presidenta Dilma Rousseff. Durante el saludo protocolar presidenta Rousseff le recordó que Paraguay es miembro del Mercosur y para el Brasil las relaciones bilaterales con Asunción “se dan en el contexto de las relaciones multilaterales con todos los países del hemisferio”.

El miércoles 16 de octubre de 2013, el mandatario paraguayo viajó rumbo a la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Panamá, donde disertó en el Encuentro Empresarial Iberoamericano, en la presencia de 400 empresarios. Cartes les habló de las bondades para invertir en Paraguay[10].El sábado 19 se llevó a cabo la primera sesión plenaria de la Cumbre, seguida de la foto oficial, el almuerzo y la segunda sesión plenaria del encuentro.

El viernes 25 de octubre, Horacio Cartes viajó rumbo a Montevideo, Uruguay, para un encuentro bilateral con su par José “Pepe” Mujica. Ambos mandatarios destacaron los lazos existentes entre ambas naciones y el compromiso de seguir fortaleciéndolas.

El 23 de noviembre del 2013, presidente Cartes y su familia viajaron a la Ciudad del Vaticano para encontrarse con el papa Francisco los días 25 y 26 del mismo mes.De dicha reunión participó también el canciller Eladio Loizaga quien señaló en la oportunidadque la misma era muy importante para la imagen de Paraguay en el exterior.

Los días martes y miércoles 28 - 29 de enero del 2014 se realizó la II Cumbre de la CELAC en Cuba. El presidente Cartes asistió solo alaceremonia inaugural del evento internacional, para luego retornar al país.

El 10 de marzo el jefe del gobierno del Paraguay, viajó a Chile para participar de la asunción al mando de Michelle Bachelet, acto realizado el martes 11 del mismo mes.A su vueltadel país andino, Cartes habló del “gran momento entre Chile y Paraguay, demostrado no sólo con palabras sino con números que [la relación] se va afianzando y fomentando”.

El 25 de abril, Horacio Cartes viajó nuevamente al Vaticano donde participó de la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II, acto religioso realizado el domingo 27.Al día siguiente se reunió con el Papa Francisco.En dicha visita a Italia, el Canciller Loizaga tuvo la primera reunión con representantes de un país miembro de la UE fuera de Asunción, específicamente con su homologo italiano, la Canciller de Italia Doña Federica Mogherini, en su sede en Roma. [11]

El Paraguay, considerado como proveedor de alimentos en nivel mundial, no participará con su propio stand en la EXPO Milano 2015, un evento que espera recibir más de 30millones de visitantes y estará abierto por seis meses. Es dable mencionar que Uruguay [12] y Bolivia [13] tendrán sus respectivos pabellones, hasta Yemen que tuvo cambios de gobierno y protestas violentas en el 2011, tendrá su propio sector para promover lo que ofrecen sus productores. [14]

El jueves 12 de junio, Horacio Cartes participó en la inauguración del Mundial de fútbol. Según el diario ABC Color, el viaje al Mundial fue cuestionado debido a que el mandatario dejo el país en medio de la crisis por las inundaciones.

El 14 de junio, el jefe del ejecutivo se dirigió nuevamente a Santa Cruz de la Cierra, Bolivia, donde participó de la Cumbre del “Grupo 77 + China”, acto realizado ese día. Uno de los artículos de la Declaración de Santa Cruz, tiene como referencia la situación de los países miembros que no tienen salida al mar.

El único viaje de Horacio Cartes que tuvo como enfoque acuerdos de cooperación económica que beneficien el desarrollo sustentable fue la visita de cuatro días que comenzó el 21 de junio en Japón. El convenio bilateral hizo posible la culminación de un crédito por US$ 175 millones para la realización del asfaltado entre las localidades de Natalio (Itapúa) y Cedrales (Alto Paraná). El Canciller Loizaga tuvo una oportunidadpara promover el potencial que tiene el Paraguay como el futuro y posible proveedor de carne vacuna al mercado japonés y la aspiración de Asunción para empezar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con su par de Tokio.

El 16 de julio, los presidentes de los doce países miembros del UNASUR llegaron a Brasilia para la cumbre que se celebró con los líderes del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, siendo posible que muy pronto Argentina integre este club. Horacio Cartes fue el último mandatario en llegar a la capital brasileña en donde permaneció solo unas horas, para volver de vuelta a Paraguay. En dicha cumbre se aprobó la creación de un banco de desarrollo del grupo para financiar obras de infraestructura en países en desarrollo y un amplio acuerdo de reservas internacionales para asistirse ante eventuales situaciones de crisis.

El 28 de julio Horacio Cartes viajó rumbo a Venezuela para participar de la XLVI Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur. Con su presencia, quedó normalizada la situación del Paraguay en el bloque. Desafortunadamente las negociaciones económicas no tuvieron ningún avance en el Mercosur después de que los países miembros no aceptaron las propuestas del Paraguay para extender el régimen de normas de origen, la creación de zonas francas, la importación y admisión temporaria, hasta el 2030. Dichas conversaciones seguirán bajo la presidencia de Argentina y se espera una reunión especial del MERCOSUR en los próximos 60 días. [15]

Los 18 viajes oficiales de Horacio Cartes en su primer año de gestión, son muy poco, mientras su predecesor, Fernando Lugo utilizó 7.500 millones de guaraníes en 62 viajes, durante su mandato de 3 años y diez meses como jefe de estado (agosto 2008-junio, 2012). [16]

Horacio Cartes está muy bien posicionado si comparamos el número de sus viajes con las visitas en el primer año de su homologo, el Presidente del Ecuador Rafael Correa, quien visitó 15 países en la región y Europa, para reuniones y firma de convenios bilaterales.

A inicios de su segundo año de gestión, y sumando el posible congelamiento de negociaciones económicas con sus pares de MERCOSUR, el presidente Horacio Cartes tendría que liderar el camino de la política exterior de su país para elevar las relaciones bilaterales con los países: Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, América Central y hacer posible la firma de un acuerdo estratégico bilateral con México y Perú, respectivamente, en donde se promueven los valores comerciales, intercambio cultural, logístico y científico y las relaciones bilaterales con ambos países en varios sectores mutuamente beneficiosos.

---------------

FUENTES: [1] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/mercosur-retomara-en-buenos-aires-propuestas-paraguayas-1274659.html [2] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/el-mercosur-y-el-futuro-de-paraguay-1272186.html [3] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/acuerdan-metodologia-para-seis-normativas-1274661.html [4] http://www.diariovigilante.com/nacional/juan-carlos-varela/john-kerry/nacional/secretario-de-estado-de-estados-unidos/nuevo-presidente-de-panama/toma-de-posesion-de-juan-carlos-varela/6367 [5] http://www.abc.com.py/nacionales/relaciones-internaciones-durante-el-gobierno-de-cartes-1275761.html [6] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/paraguay-cierra-2013-como-octavo-mayor-exportador-mundial-de-carne-1201058.html [7] http://www.abc.com.py/nacionales/relaciones-internaciones-durante-el-gobierno-de-cartes-1275761.html [8] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/lentitud-de-funcionarios-argentinos-causa-un-gran-caos-en-puerto-falcon-1276604.html [9] http://www.abc.com.py/nacionales/saldar-deudas-para-continuar-1276554.html [10] http://segib.org/es/node/8417 [11]http://www.mre.gov.py/v1/Noticias/1596-loizaga-mantuvo-una-reunin-con-la-canciller-de-italia.aspx [12] http://www.turismo.gub.uy/index.php/en/contenido/item/235012-uruguay-participara-en-la-feria-internacional-expo-universal-milano-2015 [13] http://www.cancilleria.bo/node/678 [14] http://www.expo2015.org/en/participants/countries [15] http://www.abc.com.py/nacionales/los-viajes-del-presidente-1275912.html

[16] http://www.abc.com.py/nacionales/gastos-de-lugo-en-viajes-430409.html