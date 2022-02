Papá, Mi Tiempo es Tuyo, regalar experiencias para el Día del Padre 2022 Emprendedores de Hoy

martes, 8 de febrero de 2022, 13:20 h (CET)

Ya no queda mucho tiempo para el Día del Padre 2022 y son muchas las personas que buscan el regalo perfecto. Cualquier detalle con cariño es un tesoro que se debe conservar y apreciar, pero quienes deseen marcar la diferencia con algo especial pueden optar por Papá, Mi Tiempo es Tuyo.

Es un libro fuera de lo común que ofrece sugerencias de actividades que se pueden realizar con el padre de la casa, con el fin de crear lazos de unión entre padres e hijos, incentivando vivir momentos y experiencias que queden para siempre en la memoria. Regalar tiempo con los padres es el regalo más precioso.

El Día del Padre 2022 es una fecha para consentir a los padres Todos los días se debe honrar a los padres para agradecerles el milagro de la vida. La mejor manera de hacerlo es compartir con ellos experiencias maravillosas que quedarán para la historia.

Pensado en cómo complacer a estos seres humanos tan importantes en la vida de cualquiera, Regalos Familiares pone a disposición su libro Papá, Mi Tiempo es Tuyo. Es el obsequio perfecto en estos momentos que se están viviendo, cuando lo más cotidiano como pasar tiempo juntos supone casi un “exceso” y ahora más que nunca se necesitan ideas para salir de la rutina, liberar estrés, compartir con los seres queridos y desconectar en familia.

Con qué se van a encontrar exactamente las personas que adquieran el libro Al abrir Papá, Mi Tiempo es Tuyo, las personas se encontrarán con una serie de ideas divertidas que se pueden hacer con los padres, como ir de excursión a la montaña, jugar a las cartas, disfrutar de una comida juntos o darse un capricho con un postre especial. Sugerencias que facilitan las experiencias compartidas y que crearán valiosos recuerdos.

Además, para hacerlo más divertido, este regalo contiene 12 tickets de tiempo, uno para cada mes del año, lo que significa que quien se lo regale a su padre, por ejemplo, podrá organizar una actividad mensual conjunta que les permita pasar un tiempo de calidad a ambos. Papá, Mi Tiempo es Tuyo es un regalo para todo el año.

También hay espacios para guardar fotos, entradas, billetes de viajes, resguardos, etc., que harán que las memorias perduren en el tiempo a través de los años. El libro se puede encontrar en librerías de toda España, en la web de Regalos Familiares y también en Amazon.



