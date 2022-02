El Banco de España señala que un hipotético ‘euro digital’ no sustituiría al efectivo, sino que sería complementario El gobernador no ve una fecha en la que podría introducirse una moneda digital en la eurozona Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 8 de febrero de 2022, 12:10 h (CET) El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, señaló este martes que, en caso de que en el futuro el Banco Central Europeo decidiera crear un ‘euro digital’, éste “no pretendería sustituir al efectivo, sino simplemente complementarlo”.

Así lo indicó durante su intervención en el encuentro ‘La política macroprudencial: objetivos, herramientas y coyuntura actual’, organizado por Deusto Business Alumni, en el que apuntó que, “en un contexto en el que los pagos digitales están aumentado y el efectivo cayendo”, el Banco Central Europeo ha considerado “necesario” realizar “un análisis sobre en qué medida es necesario y factible incorporar un euro digital”.

En cualquier caso, aseguró Hernández de Cos, “el euro digital no pretendería sustituir al efectivo, sino simplemente complementarlo para que los ciudadanos pudieran tener este instrumento adicional al del efectivo”.

Asimismo, subrayó que “antes de embarcarse en esa decisión, hay bastante cuestiones que tienen que ser analizadas”, como el “reto técnico y tecnológico muy importante” que supondría proporcionar a los ciudadanos una cuenta en la que tener parte de sus ahorros en este formato de moneda digital.

En este sentido, el gobernador del Banco de España agregó que aún más importante es analizar “las potenciales consecuencias que esa introducción podría tener para la estabilidad financiera o la capacidad del Banco Central Europeo en términos de política monetaria”.

“No me atrevería a señalar una fecha”, concluyó por ello Hernández de Cos al responder a la pregunta de cuándo podría entrar en vigor el uso del ‘euro digital’. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.