Aceites de Sacha Inchi, Aguaje, y Ungurahui, tres tesoros de Amazonic para el cabello

lunes, 7 de febrero de 2022, 13:03 h (CET) Amazonic es una marca del grupo Cosmética Pharma, de venta exclusiva en farmacias, que trata cualquier problema del cabello con productos elaborados con extractos naturales procedentes del Amazonas Ricos en vitaminas y antioxidantes, los aceites naturales van copando los lineales de perfumerías y farmacias, y los neceseres de todas las amantes de la belleza. Las firmas de belleza cada vez lo emplean más, y ya pocas personas dudan de catalogarlos como una garantía de salud y belleza pero, es cierto, cada vez son más y es necesario conocerlos todos, o, al menos, a los más importantes.

Por este motivo, Amazonic, marca del grupo Cosmética Pharma, especializada en el cuidado y tratamiento del cabello, y con tres décadas de experiencia en el mercado, ha elegido algunos de los aceites más exitosos para sus mejores formulaciones.

Estas son sus principales formulaciones elaboradas en base los más destacados aceites naturales milenarios procedentes de tal singular lugar:

Aceite de Sacha Inchi: este aceite se extrae de la semilla de una planta oriunda de la selva peruana. Su consumo es altamente beneficioso por su alto contenido en ácidos grasos Omega 3, Omega 6 y Omega 9, así como por su variedad de antioxidantes como el alfa-tocoferol y vitaminas A y E. Este ingrediente tiene la capacidad de renovar el cabello castigado, por lo que es ideal que se incorpore al menos una vez a la semana en la rutina de belleza.

La línea de belleza Amazonic de Cosmética Pharma cuenta con una familia de productos para el cabello, denominada Wake Up, y compuesta por champú, acondicionador y mascarilla, de gran calidad, elaborados con este aceite natural como producto estrella. Su uso desintoxica la melena y evita que los males vayan a más.

Aceite de Aguaje: este aceite rico en vitaminas y antioxidantes naturales tiene el poder de hidratar, relajar y revitalizar el cabello, además del cuerpo. Tiene un alto contenido de bioactivos que previenen el estrés oxidativo y los daños producidos por el sol. Gracias a estas propiedades, el aceite de Aguaje protege el cabello de los daños solares producidos durante el verano, o por el tinte y la coloración.

Amazonic, de Cosmética Pharma, cuenta con una línea de productos para el cabello, denominada Wild Color, y compuesta por champú, acondicionador y mascarilla, y elaborados en base a este aceite natural que contribuye a reparar y mantener en perfecto estado el color de una melena.

Aceite de Ungurahui: está considerado como un aceite milagroso a la hora de controlar encrespamiento de la melena y lograr el alineamiento capilar y el control del frizz. El aceite de Ungurahui es una fuente extraordinariamente rica en ácidos grasos y Omega 9, capaces de hidratar y nutrir completamente el cabello desde dentro, para evitar el encrespamiento. Cuando es necesario realizar un tratamiento intensivo para lucir una melena lisa y brillante, la acción nutritiva, hidratante y anti retención de la humedad de la línea de productos Exotic Liss de Amazonic ofrece champú, acondicionador y mascarilla perfectas para lograrlo.

Aceite de Camu: Considerado una de las mejores frutas del mundo y sobre todo, una 8.importante fuente de vitamina C, este fruto otorga una alta capacidad de retrasar el envejecimiento de las células. La línea Fall Control de Amazonic con alto contenido de este fruto, favorece la producción de colágeno y estimula el crecimiento de un cabello más sano y fuerte.

Otra de las ventajas de que ofrecen todas estas líneas de producto en base a aceites naturales es que no contienen sales, sulfatos -un químico que se lleva todos los nutrientes del cabello con tal de lavarlo- ni parabenos, Solamente aceites exóticos y extractos orgánicos de la selva Amazónica.

Además, todos estos productos, a no requerir de grandes procesos de transformación, llegan al canal farmacia con precios realmente ajustados que oscilan entre los 6,99 € hasta los 8,99 €.

En lo más profundo de la Amazonía crecen numerosos frutos milenarios que los ancestros de aquel mágico lugar utilizaban para curar cuerpo y alma y que ahora Amazonic recupera para cuidar de la salud del cabello y que Cosmética Pharma introduce en exclusiva en el canal farmacéutico español.

http://cosmeticapharma.com/

Cosmética Pharma

Cosmética Pharma es una marca de Trending Import, una compañía 100% española, fundada en 2017 en Sevilla. La empresa está especializada en el mundo de la cosmética y dedicada a la creación de marca y comercialización de productos cosméticos en España y Portugal.

Trending Import, trabaja actualmente con fabricantes de Corea, Perú, Polonia, Suecia, Italia, EE.UU., República Checa, Reino Unido y China, los cuales cumplen con los más altos estándares de calidad dentro de la UE.

