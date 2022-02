Abel Balderstone certifica su triunfo en la Vuelta al Guadalentín en la última etapa

La primera carrera del año para el Filial Caja Rural-Alea se saldó con el triunfo final de Abel Balderstone en la Vuelta al Guadalentín, después de mantener el maillot amarillo en las tres etapas fruto del buen trabajo de todo el equipo, que acabó subiendo al podio como mejor bloque de la carrera. Además, Lucas Lopes acabó en podio final (3º), mientras que Juan Diego Cano se llevó el premio al mejor corredor local.

El equipo arrancó la temporada de la mejor manera ya desde la primera etapa, en la que Abel Balderstone pulverizó todos los tiempos en la contrarreloj y logró enfundarse el maillot amarillo. A partir de ahí, la labor de equipo fue fundamental para defender el liderato, tanto en la exigente jornada montañosa de ayer como en el duro final en el Cabezo de la Jara de la última etapa.



Además, el equipo también tomó parte este fin de semana en la Essor Basque, tradicional prueba de inicio de año, donde el verde del Filial Caja Rural-Alea brilló con dos hombres entre los diez primeros: Haimar Etxeberria (4º mientras competía con la selección) y Javier Ibáñez en sexta posición.



Abel Balderstone: "Ha sido durísimo, tanto ayer como hoy, pero los compañeros han hecho un gran trabajo y he podido enlazar en el puerto. He tenido que cambiar la bici y empezar a remontar. Se han quedado tres compañeros para ayudarme a entrar en el grupo, pero se me ha hecho un poco largo el puerto al final. He llegado a pensar que se me podría escapar la general, pero por suerte lo hemos podido salvar entre todos".