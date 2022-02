Mugendo valoración y el crecimiento de esta escuela de artes marciales Emprendedores de Hoy

Mugendo es un tipo de arte marcial que suma cada vez más aficionados en España y el mundo. Su principio fundamental consiste en concebir al cuerpo como un vehículo que conecta las emociones del practicante con la expresión de las mismas.

Para ello, utiliza un método de entrenamiento riguroso, pero al mismo tiempo, divertido y enriquecedor para cualquier practicante. En España, este arte marcial tiene cada vez más acogida, lo cual se evidencia en el crecimiento de las academias Mugendo, una cadena de escuelas con mucha notoriedad, principalmente en Cataluña, Castellón, el País Vasco y Tenerife.

Con 35 años de trayectoria, cuenta con 42 escuelas en el país y un extenso número de seguidores que supera los 8.000 practicantes. La Mugendo valoración suele ser positiva, dada la efectividad que tiene esta disciplina, tanto como sistema de defensa personal como para desarrollar las destrezas y mejorar el acondicionamiento físico en adultos y el refuerzo en los valores para la vida en los niños.

¿En qué consiste el Mugendo? El término en japonés significa “camino ilimitado” y hace referencia a un arte marcial que, si bien tiene una antigua tradición en Japón, actualmente se nutre también de las artes marciales modernas para conformar un arte marcial bastante completo. Entre las disciplinas que alimentan a Mugendo se hallan el taekwondo, karate, boxeo y kick boxing, de las cuales extrae algunas técnicas que ayudan a conformar un estilo amplio y versátil, cuyos practicantes se caracterizan por su precisión y agilidad.

Son varios los beneficios deportivos y físicos de Mugendo, pero su mayor valor es quizás el aporte que tiene esta disciplina en el crecimiento espiritual de sus practicantes. Cuando se habla de un sistema de defensa personal no solo se hace referencia a la efectividad que tiene para reducir al rival. Mugendo, en realidad, ayuda a sus practicantes a manejar sus emociones y a saber cómo resolver conflictos por vías no violentas, antes que por la vía del contacto.

Un camino de crecimiento y formación En las escuelas de Mugendo, hay un profundo énfasis en la enseñanza de valores importantes como el respeto, cuyo aprendizaje se considera fundamental para cualquier practicante, así como la disciplina, que es necesaria para mantener el camino y obtener los resultados que se buscan de la práctica. Este aspecto ético en el que hace énfasis el Mugendo se visibiliza en varias iniciativas que llevan a cabo estas escuelas para formar a las personas en estos valores.

Una de las más destacadas es su campaña recurrente contra el bullying. Es por ello que, frecuentemente, realizan campañas y convenciones, junto con otras actividades como cursos gratuitos en fundaciones, cursos abiertos ocasionales, seminarios y otras varias actividades que tienen por objetivo promover e incentivar la práctica no solo de las técnicas que enseña el Mugendo, sino además de los valores que forma en sus practicantes.

