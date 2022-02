Servicio de asesoría para arquitectos y prescripción de la mano de ASSA ABLOY Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 14:22 h (CET)

El asesoramiento y prescripción de un proyecto arquitectónico permite que el diseño, los materiales a usar y el tiempo estipulado tengan sentido y sean factibles con respecto a la realidad. Es primordial para su realización.

Asimismo, las sugerencias procuran que todo el plan sea sostenible, de manera que pueda obtener la certificación de construcción ecológica (LEED y BREEAM). Esta guía puede obtenerse gracias a empresas con amplia experiencia en el mercado, como ASSA ABLOY Entrance Systems. Una empresa del grupo sueco dedicado al diseño, fabricación, instalación y mantenmiento de puertas automáticas y equipos para muelles de carga. Además, ofrecen un servicio de asesoría para arquitectos para proyectos que incluyen puertas automáticas, ya sean peatonales o industriales.

¿Por qué un arquitecto requiere de una asesoría? Los arquitectos son profesionales que realizan el diseño y proyección de edificios, casas, urbanizaciones y ciudades, entre otros.

Aunque su perfil de conocimientos es amplio, la ejecución de una obra también requiere de otros expertos que complementen los planes para asegurar el mejor resultado. De esta forma, los ingenieros y demás personal determinarán si las diversas soluciones constructivas son las más indicadas para el proyecto.

Asimismo, se requiere de una asesoría para saber qué exige el proyecto en cuanto a materiales y también el tiempo estimado de construcción. De la misma manera, la consideración de estos y otros factores también determinará si se trata de un diseño sostenible o no.

Adicionalmente, elementos como el clima, la luz natural y la actividad que desempeñen las personas que vayan a vivir o trabajar en esa edificación son puntos importantes para los equipos de prescripción.

¿Qué ofrece ASSA ABLOY? El asesoramiento para la creación de proyectos arquitectónicos se puede obtener en empresas dedicadas al diseño y arquitectura. En el caso de ASSA ABLOY, la empresa cuenta con un servicio de asesoría y prescripción para arquitectos.

Los profesionales de la compañía ayudan a que todos los requisitos de la construcción se cumplan. Para esto, ofrecen especificaciones técnicas, aplicaciones e incluso inspiración. También colaboran con el cumplimiento de objetos BIM, los cuales están disponibles para ArchiCad y Revit, que pueden ser descargados en el portal BIM de la empresa.

Entre sus servicios, destacan la gestión de planes y elaboración de presupuestos, paso muy importante para comenzar la construcción. Asimismo, ayudan a la planificación del flujo de mercancías y personas. Otros servicios son las asesorías LEED y BREEAM, certificados que se otorgan a proyectos sostenibles.

Antes de llevar a cabo una construcción con un diseño en particular, se deben considerar múltiples factores, por lo que la guía de profesionales de otras áreas es un aporte de valor para otorgar resultados sólidos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.