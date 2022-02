La optimización de espacios reducidos con una cubierta rígida transitable para piscinas Emprendedores de Hoy

sábado, 5 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Aquellas personas que quieran construir una piscina en el hogar, pero no dispongan de suficiente espacio para hacerlo, o incluso ya la tienen, pero quieren maximizar el área, pueden instalar una cubierta rígida transitable para piscinas. Esta permite optimizar el uso del espacio y, muchas de ellas, permiten poder caminar por encima sin riesgo a sumergirse e incluso color muebles y objetos como sillas o mesas encima.

Para atender dicha necesidad, la empresa NewCover se dedica a la fabricación e instalación de soluciones para piscinas en toda España, entre sus servicios se incluyen las cubiertas rígidas transitables y otro tipo de fundas.

¿Por qué instalar una cubierta rígida transitable? Las cubiertas rígidas permiten convertir a las piscinas en un suelo completamente transitable, este espacio adicional puede usarse para diversas actividades como tomar el sol, jugar, comer, hacer barbacoas o fiestas. El producto que cubre la piscina resulta útil, sobre todo, durante la temporada de invierno, ya que es un período en el que el uso de la piscina es casi inexistente.

Gracias a la extensión de suelo que proporcionan las cubiertas, pueden usarse en patios pequeños, jardines, terrazas o interiores de hogares. De esta forma, los clientes que desean tener una piscina lista para verano, pueden hacerlo sin sacrificar espacios importantes de disfrute.

También funcionan como una medida de seguridad en caso de tener niños muy pequeños o mascotas, ya que se evitan accidentes por caídas. Además, estas coberturas reducen la evaporación de agua hasta en un 65 % y previene la caída de basura y hojas a la superficie, esto a su vez reduce el trabajo y coste del mantenimiento de la piscina.

Tipos de cubiertas rígidas El sistema de las cubiertas rígidas transitables se abre y cierra de manera completamente automatizada, por lo que no implican un esfuerzo físico considerable. En el mercado, se pueden elegir diferentes tipos de coberturas como las móviles, perfectas para espacios más abiertos y las elevables, así como también las cubiertas rígidas telescópicas, las cuales son mejores para espacios cerrados.

En este sentido, la elección correcta siempre dependerá del contexto del lugar y la extensión de la piscina. La mayoría de las coberturas transitables ofertadas en NewCover están fabricadas con perfiles de acero inoxidable, que permiten una resistencia de más de 300 kg de peso. Asimismo, están disponibles con una serie de revestimientos como lamas de composite, madera natural o césped artificial para jardines, con el fin de que se vean acordes al entorno en el que se encuentran.

Con los productos automatizados y rígidos que ofrece la compañía, toda piscina se puede convertir en un espacio completamente aprovechable en menos de 1 minuto.

