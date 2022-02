Las mesas redondas con tapa de cristal para comedores modernos y acogedores de Home and Relax Emprendedores de Hoy

Un diseño de líneas básicas, elegantes y vanguardistas puede marcar la diferencia en el comedor de cualquier hogar con la propuesta de mesa de comedor redonda fija con tapa de cristal que trae la tienda online Home and Relax desde Murcia para toda España.

Como fabricantes con más de 30 años de experiencia en la venta y distribución de muebles para todos los espacios de la vivienda u oficina, esta empresa destaca por llevar elegancia y calidad a cada espacio que transforma con sus creaciones o los modelos que ofrece de fábricas aliadas, todo hecho en el país.

Diseño de líneas simples y un toque minimalista La forma redonda de la tapa cristalina hace que estas mesas propicien veladas cálidas y cercanas, al no disponer puestos que presidan el momento de reunirse en familia, con amigos o entre compañeros de trabajo. Su diseño de líneas simples da un toque minimalista que se adapta a cualquier decoración, sobre todo a las de tendencias más actuales.

El modelo de mesa redonda Boston para comedor es uno de los preferidos de los clientes, con una tapa de cristal lacado de canto redondeado que ha sido fijada sobre un pie grueso de forma semicónica y una base inferior de acero de 50 centímetros de diámetro, con acabado en negro mate.

La armonía de los materiales y la sencillez de sus líneas hacen de esta pieza un elemento decorativo ideal para cualquier tipo de comedor, sobre todo los de espacios abiertos. La tapa de cristal puede fabricarse con 110, 120 y 130 centímetros de diámetro en tonos banco y negro, con la columna central y dando una altura total a la mesa de 75 cm., en blanco, negro o aluminio mate.

Otra referencia de mesa redonda con tapa de cristal lacado es el modelo con pie cónico de madera y con acabado en nogal americano o roble, cuyo círculo superior puede ser blanco, o negro, perfecto para ambientes corporativos. Tal referencia le da un aire de cercanía y trabajo en equipo a los salones de reuniones o los despachos gerenciales. El equipo de profesionales de la fábrica y el portal web está siempre disponible a hacer posible cualquier combinación de materiales y piezas a gusto del cliente.

Varias alternativas para mejorar el hogar Home and Relax ha dedicado toda su experiencia a garantizar mobiliario, piezas auxiliares para los gustos más exigentes, con precios muy competitivos. Además, la empresa ofrece el pago en cuotas que permiten hacer realidad la transformación integral de la decoración, con la ventaja adicional del envío gratuito a todo el territorio nacional.

Basta con una llamada telefónica o con el contacto vía WhatsApp para iniciar la mejor experiencia de compra a la hora de renovar la estética de la vivienda o la oficina, dejándose llevar por el buen gusto de cada elemento de los catálogos.

