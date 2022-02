¿Qué es el SEO y para qué sirve? Para las empresas se ha convertido en una herramienta indispensable al aumentar su visibilidad, popularidad y relevancia en Internet Redacción

@DiarioSigloXXI

domingo, 6 de febrero de 2022, 19:54 h (CET) Es indiscutible que la llegada de Internet ha supuesto una gran revolución que ha modificado diferentes aspectos de nuestro día a día. Especialmente, en el mundo empresarial y de negocios, su aparición ha desatado un buen número de nuevos conceptos y formas de actuación.

Son muchos los anglicismos, siglas y nuevos conceptos e ideas que hemos ido incorporando a nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana desde la llegada de Internet a nuestras vidas. Entre ellos se encuentra el SEO, una práctica herramienta que ha cambiado el rumbo de muchas empresas y negocios.

SEO es un acrónimo de Search Engine Optimization, cuyo significado es Optimización de Motores de Búsqueda. Su nacimiento, en la década de los noventa del siglo pasado, surge a raíz de la aparición de los buscadores en Internet, portales que nos permiten buscar y localizar contenidos, como páginas web, imágenes, vídeos, etc., entre los que últimamente destaca Google, aunque no es el único que existe. Pero, es tan ingente la capacidad de almacenamiento de la red que, cuando el número de páginas web comenzó a crecer, se empezaron a poner en marcha estrategias para conseguir aparecer entre los primeros resultados tras realizar una búsqueda. En esas estrategias se fundamenta el SEO con el objetivo de ofrecer visibilidad, popularidad y relevancia en el enorme universo de Internet.

Existen diferentes herramientas SEO para mejorar el posicionamiento en Internet. Una de ellas es Google Trends. Esta herramienta gratuita permite descubrir las tendencias de las búsquedas que los usuarios realizan en Google. Es decir, permite conocer las palabras clave, temas y términos más utilizados, cuestión que ayuda a saber qué se está buscando más y qué interesa o no interesa al usuario, detalles básicos para crear una buena estrategia de posicionamiento.

Para las empresas, el SEO se ha convertido en una herramienta indispensable. Al aumentar su visibilidad en Internet, los negocios y empresas, independientemente de su tamaño, consiguen acercarse con más facilidad a sus potenciales clientes, creando con ellos un vínculo virtual que les permite ofrecerles y mostrar sus servicios y productos.

El posicionamiento SEO es una de las técnicas de marketing digital más eficaces y valoradas, especialmente desde que el comercio electrónico y las compras por Internet se han popularizado, fenómeno que se ha visto notablemente incrementado a consecuencia de la pandemia, tiempo en el que las ventas online han experimentado un importante ascenso. Las empresas lo saben y también son conscientes de que a través de una web bien posicionada sus productos pueden incluso cruzar fronteras y expandirse internacionalmente. Ese es el motivo por el que cada vez es más habitual contar con los servicios de una empresa SEO, una inversión cada vez más presente en el mundo empresarial y de negocios.

Sin lugar a dudas, el SEO es la mejor vía para que los usuarios encuentren una determinada página web cuando realizan búsquedas en la que ésta es relevante. El valor de esta herramienta está tan contrastado que también existe SEO aplicado a canales de vídeo, redes sociales, etc.

