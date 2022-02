¿Por qué un CI debajo de 100 no es problema? Las pruebas de coeficiente intelectual incluyen preguntas diseñadas para medir una gama de diferentes habilidades mentales y potencial intelectual Redacción

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:55 h (CET) Si bien es posible que a menudo escuche hablar mucho sobre las puntuaciones altas y bajas del cociente intelectual (CI), muchas personas no están muy seguras de lo que realmente significan estas designaciones. CI es la abreviatura de "cociente de inteligencia", que es una medida de la inteligencia humana y las habilidades mentales derivadas de las pruebas estandarizadas.

Las pruebas de coeficiente intelectual incluyen preguntas que están diseñadas para medir una gama de diferentes habilidades mentales y potencial intelectual. Estas preguntas se centran en cosas como el reconocimiento espacial, el pensamiento analítico, la memoria a corto plazo y la capacidad matemática. Estas pruebas no están destinadas a medir lo que una persona ha aprendido, sino lo que es capaz de hacer.

Los puntajes bajos de coeficiente intelectual pueden estar asociados con déficits en las habilidades mentales que pueden afectar áreas de la vida, incluido el desempeño escolar y el desempeño laboral. Un coeficiente intelectual bajo también puede afectar la capacidad de una persona para vivir y funcionar de manera independiente.

¿Qué es un puntaje de coeficiente intelectual bajo?

Un puntaje de coeficiente intelectual de 70 o menos se considera un puntaje bajo. En la mayoría de las pruebas estandarizadas de inteligencia, el puntaje promedio se establece en 100. Cualquier valor superior a 140 se considera alto o de nivel de genio. Aproximadamente el 68% de todas las personas obtienen una puntuación entre 85 y 115, el rango dentro de los 15 puntos del promedio.

Entonces, ¿qué significa tener una puntuación de 100 o menos? En el pasado, una puntuación de coeficiente intelectual inferior a 70 se consideraba un punto de referencia para el retraso mental, una discapacidad intelectual caracterizada por importantes deficiencias cognitivas. Claro, si la puntuación era de 100, o más de 70, se consideraba promedio bajo.

Hoy, sin embargo, las puntuaciones de CI por sí solas no se utilizan para diagnosticar la discapacidad intelectual. En cambio, los criterios para el diagnóstico incluyen:

Un coeficiente intelectual de 70 o menos

Evidencia de que estas limitaciones cognitivas existían antes de los 18 años

Serias limitaciones en áreas como el aprendizaje y el razonamiento.

Severas limitaciones en áreas de adaptación como la comunicación y las habilidades de autoayuda.

La discapacidad intelectual es el tipo más común de trastorno del desarrollo y afecta aproximadamente del 0,05 % al 1,55 % de todas las personas.

Clasificaciones de puntaje de CI bajo Rango de CI Clasificación descriptiva De 1 a 24 Discapacidad mental profunda De 25 a 39 Discapacidad mental severa De 40 a 54 Discapacidad mental moderada De 55 a 69 discapacidad mental leve De70 a 79 Discapacidad mental limítrofe De 80 a 89 Promedio bajo

Historia de bajo coeficiente intelectual

IQ es una puntuación derivada de una prueba estandarizada diseñada para medir la inteligencia. Test inteligencia surgieron formalmente a principios del siglo XX con la introducción de la prueba Binet-Simon, que luego se revisó y se conoció como Stanford-Binet. Binet desarrolló su prueba inicial para ayudar al gobierno francés a identificar a los estudiantes con deficiencias cognitivas que necesitaban asistencia adicional en la escuela.

Las pruebas de coeficiente intelectual han demostrado ser muy populares tanto dentro de la psicología como entre el público en general, pero sigue existiendo una gran controversia sobre qué miden exactamente las pruebas de coeficiente intelectual y qué tan precisas son.

Las concepciones más antiguas de bajo coeficiente intelectual tendían a centrarse únicamente en las habilidades cognitivas. Sin embargo, los enfoques más modernos también enfatizan qué tan bien funciona mentalmente un individuo y en áreas de la vida cotidiana.

Cuando las personas tienen un cociente intelectual de 100 o menos de 100, no existe ningún problema, ya que este es el promedio de las personas. A las personas con un coeficiente intelectual inferior a 70 se les puede diagnosticar una discapacidad intelectual si también experimentan un deterioro en un dominio adaptativo. Los ejemplos de tales comportamientos adaptativos incluyen la capacidad de cuidarse a sí mismo y la capacidad de comunicarse e interactuar con otras personas.

El término "retraso mental" se utilizó anteriormente para describir a las personas diagnosticadas con un coeficiente intelectual bajo, pero este término ahora se considera un insulto y ha sido reemplazado en gran medida por el término "trastorno del desarrollo intelectual" o "discapacidad intelectual".

El término "retraso mental" todavía se usa en algunos entornos, incluidos algunos códigos de diagnóstico y con fines de seguros.

Causas comunes de discapacidad intelectual

Las causas más comunes de discapacidad intelectual incluyen: Condiciones genéticas como el síndrome de Down

Lesiones como traumatismo craneoencefálico y enfermedades como meningitis y trastornos convulsivos.

Problemas de trabajo de parto y parto, como no recibir suficiente oxígeno al nacer

Problemas durante el embarazo que afectan el desarrollo del cerebro, como el consumo de drogas y alcohol.

Efectos del coeficiente intelectual bajo

La baja capacidad cognitiva puede presentar una variedad de desafíos en muchas áreas diferentes de la vida. La investigación sugiere que un coeficiente intelectual bajo está asociado con un mayor riesgo de logros educativos y ocupacionales fallidos. Debido a esta asociación, es importante identificar los problemas potenciales lo antes posible para brindar intervenciones y asistencia efectivas.

Las pruebas de coeficiente intelectual a veces se utilizan como parte del proceso de selección de puestos. Por ejemplo, el ejército de los EE. UU. tiene estándares de alistamiento que estipulan que los solicitantes deben obtener una puntuación igual o superior al décimo percentil en la Evaluación de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados (ASVAB). Dichos puntajes son aproximadamente equivalentes a un puntaje de coeficiente intelectual de 85.

Las puntuaciones de CI por debajo de 70 pueden indicar la presencia de algún tipo de discapacidad intelectual y pueden estar acompañadas de dificultades en el funcionamiento, incluido el aprendizaje, el cuidado personal y la vida independiente.

Las pruebas de coeficiente intelectual a menudo se ofrecen en entornos educativos, de salud y psicológicos, a menudo para diagnosticar la discapacidad intelectual en los niños. Las pruebas de coeficiente intelectual también están disponibles en línea, pero muchas de ellas son evaluaciones informales y no deben usarse con fines de diagnóstico.

Según la Academia Estadounidense de Pediatría, alrededor del 85 % de los niños con discapacidad intelectual obtienen una puntuación de entre 55 y 70.

El Cociente Intelectual no lo es todo

Los puntajes de CI son solo una forma de medir las habilidades mentales. Si bien un médico o un psiquiatra considerarán los puntajes de coeficiente intelectual al diagnosticar una discapacidad intelectual, también considerarán otros factores, incluidas las habilidades de adaptación y el funcionamiento general. Si bien conocer su puntaje de coeficiente intelectual puede ayudarlo a comprender mejor sus necesidades, el coeficiente intelectual por sí solo no determina el éxito en la vida.

