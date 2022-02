Principal preocupación sobre la privacidad en las ciudades inteligentes ¿Qué beneficios aportan? ¿Son seguras o perjudiciales a la privacidad de los ciudadanos? Redacción

viernes, 4 de febrero de 2022, 09:59 h (CET) El concepto de ciudades inteligentes o Smart Cities, se basa principalmente en la recopilación masiva de los datos de los ciudadanos, por ello, plantea preocupaciones acerca de la utilización de estos y la privacidad de las personas.

De hecho, en 2019 una empresa afiliada de Google, Sidewalks Labs, intentó en un proyecto convertir la ciudad de Toronto en una Smart city. Sin embargo, el proyecto cerró entre otras cosas por la resistencia de los ciudadanos a problemas con la privacidad de sus datos.

A pesar de esto, las ciudades inteligentes siguen surgiendo en todo el mundo y parece que en los próximos años continuará así. Pero, ¿qué beneficios aportan estas ciudades? ¿Son seguras o perjudiciales a la privacidad de los ciudadanos? Estas preguntas son las que trataremos de responder a continuación.

El crecimiento reciente de las ciudades inteligentes

Lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de estas ciudades es: ¿qué diferencia a las ciudades inteligente de las demás? Podemos decir que la tecnología, pero la definición de esto cambia de un experto a otro.

La definición simple es: una ciudad que usa dispositivos tecnológicos (como sensores), para la recopilación de datos, la mejora de la vida de los ciudadanos y la administración eficiente de los recursos.

Por ejemplo, se incorpora tecnología al transporte público, agregando autobuses autónomos. El pago de tarifas sin contacto hace que el transporte sea más accesible. La recopilación de datos de este, a su vez ayuda a los arquitectos a construir edificios más eficientes, diseñados con tecnología inteligente en la mente.

Todo parece apuntar a que las ciudades inteligentes son el nuevo objetivo alcanzable para muchos países y a medida que pase el tiempo, veremos cómo este tipo de ciudades crecerá tanto en número como en tamaño.

¿Qué prometen las ciudades inteligentes?

Los beneficios de las ciudades inteligentes son tanto para los ciudadanos, como para los gobiernos. Y algunos de los más importantes son:

Impacto medioambiental Ya el planeta entero está sufriendo las consecuencias del cambio climático, esto es algo que inevitablemente nos afecta a todos. Y aunque hay iniciativas para reducir la huella ambiental en las ciudades a nivel individual no es suficiente.

Las ciudades inteligentes tienen dentro de su concepto una huella ambiental notablemente reducida. Las ciudades inteligentes logran resultados positivos como el ahorro de más agua y reducción de desechos, gracias a las múltiples herramientas que utiliza. Las empresas de tecnología trabajan junto al gobierno para instar a los ciudadanos a actuar en pro del medio ambiente.

Reducción del crimen Estas ciudades tienen el potencial de reducir la delincuencia hasta en un 30%. Si la tecnología es implementada de manera correcta, la comunicación entre departamentos de policías y servicios de emergencia mejora muchísimo, haciendo que la respuesta sea más eficiente y rápida.

Además de esto, una ciudad interconectada no les da mucho espacio a los delincuentes para actuar. La seguridad es mucho más estricta debido a las cámaras y demás métodos de vigilancia.

Preocupaciones de privacidad que rodean las ciudades inteligentes

A pesar de las ventajas que mencionamos anteriormente, todavía los ciudadanos encuentran una gran resistencia a las ciudades inteligentes. Esto se debe a que, estas ciudades pueden amenazar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

Pero exactamente a ¿qué temen los ciudadanos? A la recopilación de datos de manera masiva en todas las facetas de la ciudad, desde el tráfico y la educación, hasta los peatones y el crimen, la lista es mucho más larga.

Esta recopilación constante es lo que hace que las personas teman, ya que se sienten monitoreados todo el tiempo, perderían su privacidad. Podemos decir que mejorar a la ciudad inteligente se hace a costa de la privacidad, por lo que la pregunta entonces es ¿hay algo que se pueda hacer?

El futuro de las ciudades inteligentes y la privacidad

No cabe duda que las ciudades inteligentes son el futuro y tarde o temprano, la mayoría de las ciudades importantes entrará en esa clasificación. Si esto es así, los gobiernos deberán respetar el derecho a la privacidad de los ciudadanos y para ello deberán establecerse estándares.

La instalación de medidas de seguridad para las personas deberá ser una prioridad. Asimismo, la recopilación de datos deberá hacerse con el ciudadano y asegurando que este sepa o se le advierta que datos serán recopilados.

Por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, ha prohibido el reconocimiento facial en las ciudades inteligentes. Esto garantiza un poco la privacidad de los ciudadanos.

Serán necesarias leyes que garanticen la recopilación de datos solo para servicios esenciales. De esta forma las personas se sentirán más tranquilas y no se verá vulnerada su privacidad. A pesar de esto, los ciudadanos todavía están preocupados y necesitarán protegerse dentro de las ciudades inteligentes. Ya que, sus datos podrían caer en manos equivocadas y afectarlos directamente.



Es por eso que son cada vez más personas las que utilizan redes privadas virtuales para garantizar su propia seguridad cuando se conectan en redes públicas. Estos programas están diseñados para encriptar la información y resguardarla de ser espiada, robada o copiada.

De hecho, puedes conseguir tu IP dedicada usando Cyberghost una de las mejores VPN en la actualidad. Esto garantiza tu seguridad a la hora de navegar porque tu IP no está compartida con otro dominio, es exclusivamente tuya.



