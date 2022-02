Obtener ingresos extra alquilando un espacio libre con Speizy Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos años, las personas han buscado diferentes formas de obtener ingresos extra alquilando el espacio libre, ya sea porque tienen un empleo mal pagado o por el aumento del coste de vida.

Una de las soluciones más populares para esto ha sido el alquiler de propiedades, desde viviendas, pisos y locales hasta garajes.

Speizy es una empresa que nace con el concepto de ayudar a sus clientes a ganar más dinero a través del alquiler de trasteros y garajes, operando de forma similar a Airbnb.

El alquiler de un espacio libre que permite ganar dinero extra Cuando se habla del alquiler de propiedades para conseguir un ingreso extra, las personas suelen pensar en una vivienda, un departamento, un negocio o una oficina. Sin embargo, muchas otras tienen un espacio libre en sus trasteros y garajes que alguien puede necesitar para guardar su vehículo, muebles de sobra, viejos productos, etc.

Speizy ayuda a los ciudadanos de España a sacar provecho de este espacio facilitándoles una plataforma en internet donde estos pueden anunciar el alquiler de su garaje. Además, la empresa le da al propietario el control de cuándo y cómo los inquilinos podrán hacer uso de la propiedad. De igual manera, estos se encargan de todo el papeleo, incluyen un sistema de pago mensual automatizado y realizan cada una de las campañas publicitarias que se necesite. El tamaño del trastero o garaje no representa ningún problema, ya que lo más importante es que el lugar tenga el espacio que el inquilino necesita para guardar sus pertenencias.

¿Por qué utilizar Speizy para el alquiler de un trastero o garaje? Speizy cuenta con una plataforma online intuitiva que facilita a los usuarios la búsqueda de un lugar donde guardar sus propiedades. Esto es relevante para los arrendadores, ya que la página incluso cuenta con filtros para encontrar un garaje por su tipo, superficie, precio, ubicación, etc.

Además de esto, los usuarios que ingresan en la plataforma y quieran alquilar un garaje o trastero están 100 % verificados a través de su DNI, número de teléfono y correo electrónico. Esta información puede ser usada para contactar con el inquilino en caso de algún problema y aplicar las medidas necesarias, en el caso de que incumplan con alguna de las normas de pago o cuidado de la propiedad.

Asimismo, la aplicación ofrece un espacio único para que el arrendador y el futuro inquilino puedan conversar libremente sobre el alquiler de la propiedad.

Speizy se encarga de todo lo relacionado con el alquiler como la seguridad, pagos y contratos para facilitar el trabajo a sus clientes. Igualmente, ofrece a sus usuarios un espacio en internet para que estos puedan anunciar el alquiler de su trasero, garaje, armario, habitación u otra pequeña propiedad para ganar ingresos pasivos.

