Las características de una landing page, por Luis Flores

Muchas personas que venden determinados productos o servicios de forma online quieren aumentar los ingresos, pero no saben cómo lograrlo. Para ello, resulta fundamental saber qué es una landing page, ya que estas son una de las estrategias del marketing digital para aumentar las ventas.

Adicional a ello, también es imprescindible que la misma esté optimizada. Una de las mejores opciones es acudir a profesionales con conocimiento en el área. En España, uno de los nombres más sonados para tal fin es Luis Flores, quien es consultor de marketing online especializado en Google Ads y Facebook Ads.

Qué son y cuáles son los beneficios de las landing page: todo lo que se debe saber Lo primero que hay que tener en cuenta sobre las landing page es que son una página web dentro de otra web, es decir, cuando un usuario está navegando en una web y pulsa un anuncio o un banner que lo lleva hasta otro portal se encuentra ante una página de aterrizaje.

El gran objetivo de una landing page es lograr el mayor número de conversiones, que son aquellas acciones que realiza un internauta y que benefician a quien comercializa un producto o servicio. Dichas acciones pueden ser suscribirse a un newsletter, visualizar un demo, descargar un ebook, acceder a un directorio o una comunidad o realizar una compra.

En ese sentido, es esencial la optimización de las páginas de aterrizaje no solamente para incrementar el ratio de conversión, sino también para sacarle el mayor provecho a una campaña de Google Ads.

La estructura de una landing page Según explica Luis Flores, una landing page debe tener 100% optimizados dos elementos que son imprescindibles para lograr el mayor número de conversiones, se trata del Above The Fold, que es lo primero que ve el usuario cuando ingresa a una web y el Below The Fold, que es lo que se visualiza a medida que se va bajando.

El consultor de marketing recalca que el Above The Fold de una página de aterrizaje debe contener títulos, imágenes, un formulario para recabar los datos de los potenciales clientes y un call to action (CTA) o llamado a la acción.

Por su parte, indica que el Below The Fold debe tener testimonios, opiniones y reseñas para que el prospecto sienta mayor confianza en el producto o servicio que se quiere vender. También debe incluir vídeos, FAQ o preguntas frecuentes para despejar todas las dudas, así como también el aviso legal. Quienes deseen más información sobre este tema pueden acceder a la web de Luis Flores y contactarlo.