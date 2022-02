Clínica Sanzmar y su equipo especializado en periodoncia Emprendedores de Hoy

Las enfermedades periodontales son aquellas patologías inflamatorias de origen bacteriano que se localizan en las encías o en las estructuras de soporte del diente, es decir, ligamento periodontal y hueso alveolar.

Estas enfermedades se clasifican en dos grupos, la gingivitis y la periodontitis y su estudio, prevención y tratamiento están a cargo de los especialistas en periodoncia. En la Clínica Sanzmar, cuentan con profesionales con gran experiencia en esta área médico-quirúrgica, cuyo objetivo es tratar estas enfermedades y evitar su recidiva. Los dentistas de este centro también se especializan en injertos de encía, alargamientos coronarios y otros tratamientos periodontales.

La Clínica Sanzmar ofrece los servicios de especialistas en periodoncia En la actualidad, es común que muchas personas tengan enfermedades periodontales y no lo sepan debido a que estas en sus formas más leves pueden pasar desapercibidas, ya que no suelen presentar síntomas. Esto ocasiona que cuando la gente acude a dentistas presenta periodontitis, la forma más avanzada de la enfermedad.

Por esta razón, es necesario que quienes presenten inflamación de las encías acudan a especialistas en periodoncia de forma oportuna para la restauración de la salud bucodental. La Clínica Sanzmar es un centro de salud y estética dental que cuenta con especialistas en periodoncia con gran experiencia que se dedican al tratamiento y prevención de las enfermedades periodontales (gingivitis y periodontitis). El tratamiento de la gingivitis consiste en la eliminación de la placa bacteriana y el sarro de los dientes. Por su parte, en la periodontitis, además de lo anterior, realiza un raspado y alisado radicular, es decir, un curetaje por debajo de la encía. En la forma más grave de la periodontitis también pueden realizar cirugías periodontales y técnicas de regeneración periodontal.

Servicios periodontales de la Clínica Sanzmar La Clínica Sanzmar es considerada una clínica periodoncia debido a que se especializa en esta rama médico-quirúrgica de la odontología. En los procedimientos, los dentistas emplean técnicas e instrumentos de última generación que les permiten curar las enfermedades periodontales de forma eficaz y segura. Por ejemplo, en el tratamiento de las gingivitis hacen uso de ultrasonidos, instrumentos manuales esterilizados y sistemas de pulido con aire y polvo.

Otra característica distintiva de este centro es que sus dentistas no solo se especializan en el tratamiento de las patologías periodontales, sino que también ofrecen un servicio de mantenimiento periodontal para prevenir las enfermedades y evitar su recidiva. A través de evaluaciones del estado de salud de dientes y encías de los pacientes, les asesoran para que tengan medidas de higiene adecuadas que les permitan prevenir patologías inflamatorias o caries.

En la Clínica Sanzmar, cuentan con dentistas especialistas en periodoncia, por lo que pueden ofrecer tratamientos y prevención de las patologías periodontales. De igual forma, son expertos en alargamientos coronarios e injertos de encía que realizan por motivos de salud o estéticos.

