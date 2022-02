Poderosas razones para comprar un motor de segunda mano Pueden proporcionarle una nueva vida a tu vehículo, por eso es importante que nunca desestimes esta alternativa asequible y práctica Redacción

viernes, 4 de febrero de 2022, 08:28 h (CET) Las piezas de segunda mano, en muchas ocasiones, son la solución ideal para resolver muchos problemas, y no es la excepción en el caso de los motores. Es una posibilidad para prolongar, aún más, la vida útil de un coche y es que considerando la inversión que se requiere para la compra de un vehículo nuevo, ¿por qué no simplemente cambiarle el motor al coche actual?

El motor es el corazón de cualquier vehículo, por eso es tan importante mantenerlo en perfecto estado, y cuando ya no es posible repararlo, siempre está la opción de comprarlo de segunda mano en un desguace.

Principales ventajas de comprar motores de segunda mano

Los motores de segunda mano pueden proporcionarle una nueva vida a tu vehículo, por eso es importante que nunca desestimes esta alternativa asequible y práctica en muchos sentidos. ¿Ventajas? Muchas, aunque sin duda alguna, el ahorro económico es un factor determinante. A continuación repasamos cuáles son algunas de las principales ventajas de comprar motores de segunda mano:

Coste: el precio de un motor de segunda mano es una gran ventaja, porque es mucho más barato que un motor completamente nuevo. Se estima que un coche nuevo pierde el 20% de su valor desde el preciso momento en que sale del concesionario, y esto por supuesto, también aplica para todas las piezas y componentes, como es el caso del motor. Una pieza reciclada siempre va a ser mucho más barata que una pieza original.

Piezas originales: dependiendo del año de tu coche, es posible que sea más difícil encontrar las piezas originales del mismo. Los motores y piezas de segunda mano originales, en muchas ocasiones, son una mejor alternativa en comparación con piezas nuevas pero de otras marcas. Los componentes originales siempre favorecen el óptimo funcionamiento del motor.

Favorece el medio ambiente: además de los factores anteriores, cuando utilizamos piezas recicladas estamos favoreciendo al medio ambiente. La huella ecológica también es de suma importancia para vivir y dejar a las futuras generaciones un mundo con menos contaminación.

Facilidad de compra: hoy día es muy fácil comprar un motor de segunda mano original o cualquier otra pieza, porque puedes acceder a una amplia oferta de opciones en páginas web serias que te pueden poner en contacto con desguaces verificados. Con unos pocos clics, podrás hacer tu compra sin tener que salir de la comodidad de tu hogar. De hecho, podrás hacer la búsqueda directamente por la marca de tu vehículo, siendo fácil, rápido y barato.

¿Son confiables los motores de segunda mano?

Pese a lo que muchas personas puedan imaginar, los motores de segunda mano sí son confiables, puesto que son sometidos a pruebas y revisiones antes de ser puestos a la venta. Incluso, dependiendo del desguace, pueden tener una garantía mínima de hasta 1 año; aunque las condiciones de esta garantía pueden variar en función de si surge algún desperfecto antes de los seis meses o después de los seis meses de la compra.

Los motores de segunda mano están sujetos a garantía, por lo que pueden ser reemplazados si en dicho tiempo se estropean o presentan algún problema. Dependiendo de las condiciones de esa garantía, también se puede exigir un reembolso equivalente al coste del motor. Es importante leer muy bien y con detenimiento todos los términos y las condiciones para saber con certeza todo lo relacionado con ese motor.

Es recomendable que, para evitar dolores de cabeza, siempre hagas la compra a través de un portal serio que trabaje exclusivamente con desguaces verificados y que, por supuesto, la compra del motor tenga una garantía mínima de un año.

Los motores de segunda son una magnífica solución para prolongar la vida de nuestro coche sin tener que invertir una gran cantidad de dinero, son baratos, eficientes y fáciles de adquirir. Solo asegúrate de hacer la compra en un sitio confiable para estar tranquilo de la calidad y el rendimiento del mismo.

