¿Cuál es la mejor herramienta de email marketing gratuita?

viernes, 4 de febrero de 2022, 08:17 h (CET) Las herramientas de marketing digital gratuitas son la mejor opción para quienes quieren aprovechar todos los beneficios de esta estrategia de ventas y no cuentan con un gran presupuesto.

Aunque todas las herramientas de email marketing parecen iguales a primera vista, lo cierto es que no es así. Cuando se trata de sus versiones gratuitas, hay muchas diferencias importantes que se pueden destacar. Aunque algunas opciones tengan las críticas más destacadas por parte de los usuarios, muchas se reservan sus mejores prestaciones para las opciones de pago.

Las herramientas de envío de correo masivo gratuitas son la opción ideal para aquellos que quieren disfrutar de las ventajas del email marketing y tienen un presupuesto ajustado para invertir, por ello, elegir la opción correcta resulta tan importante. Para ayudar en el proceso de decisión, a continuación mostramos una comparativa de Sendinblue vs Mailchimp y Mailrelay.

Comparativa entre las versiones gratuitas de las herramientas de email marketing

En Internet, es posible encontrar una infinidad de herramientas de email marketing y, por normal general, todas cuentan con un plan gratuito. Ahora, hay algunas que destinan los servicios que requieren de mayor inversión a los clientes que pagan por ellos.

Por otro lado, algunas plataformas distribuyen entre todos sus planes los beneficios que otorgan. Tomar la decisión correcta es tan fácil como analizar en conjunto las prestaciones de las plataformas más destacadas.

Versión gratuita de Sendinblue

El plan gratuito de Sendinblue permite enviar 300 emails al día, una cantidad un poco baja, pero no pone límites en la cantidad de contactos para ingresar en la base de datos. Sin embargo, resulta un poco enrevesado: esta herramienta garantiza 9.000 envíos al mes, lo que quiere decir que en realidad solo se pueden añadir 9.000 contactos, o eso parece.

Sendinblue también inserta su logotipo en todos los mensajes que se envían desde las cuentas gratuitas y en la primera opción de pago. Aunque es algo simplemente estético, puede desviar la atención de los clientes y afectar al impacto del mensaje. Lo bueno es que deja usar el dominio de la empresa y no impone el suyo propio.

Los planes gratuitos y la opción de pago más económica, no tienen acceso a estadísticas de aperturas y clics, solo ofrecen soporte técnico vía email y se reservan la ayuda telefónica para las cuentas premium, que es el plan de pago más costoso.

Solo permite el acceso multiusuario en las cuentas premium. Se puede disponer solo de tres posibles accesos, si se desean más será necesario pagar 9 € por cada nuevo usuario que acceda al sistema.

Versión gratuita de Mailchimp

En la versión gratuita de Mailchimp es posible contar con una base de datos de hasta 2.000 contactos y realizar 10.000 envíos al mes, una cifra bastante buena para quienes comienzan en el mundo del email marketing.

El único detalle desfavorable es que no permite utilizar el dominio de la empresa como remitente. Aunque esto facilita el uso de la herramienta y evita configuraciones como SPF o DKIM, puede afectar negativamente a la imagen de la empresa, además, añaden su logotipo en los mensajes.

A diferencia de Sendinblue, en Mailchimp sí ofrecen estadísticas para las cuentas gratuitas, aunque no dan detalles. El soporte técnico es algo que se reservan para sus clientes de pago, quienes usan la versión gratuita reciben ayuda vía mail y solo durante los primeros 30 días después de la creación de la cuenta. El acceso y los permisos también están limitados solo a un usuario.

Versión gratuita de Mailrelay

Con la versión gratuita de Mailrelay es posible enviar 15.000 mensajes mensuales y registrar hasta 3.000 contactos. Además, con tan solo seguirlos en algunas redes sociales, la cantidad puede aumentar hasta 75.000 envíos al mes y 15.000 contactos. En definitiva, es la opción que ofrece más prestaciones a coste cero.

Priorizan la imagen de la empresa al máximo, por lo cual no insertan sus logotipos, enlaces o publicidad dentro de los mensajes. De igual manera, permiten usar el dominio propio como remitente.

En Mailrelay, también conocen la importancia de saber los resultados de las campañas de email marketing, por eso ofrecen estadísticas avanzadas y completas, que también se pueden exportar. Además, incluyen todas las posibles opciones en el soporte técnico: email, teléfono, chat en tiempo real y WhatsApp.

Otra de las grandes ventajas de Mailrelay es el hecho de que en su cuenta gratuita permite crear todos los usuarios y perfiles necesarios. Para esto no hace falta afiliarse a planes de pago o hacer pagos adicionales.

Aspectos en común de todas las herramientas de mailing

Aunque las herramientas de mailing gratuitas difieren en puntos muy importantes, también hay funcionalidades básicas en las que todas coinciden, estas son algunas de ellas:

Editor de newsletters y plantillas prediseñadas.

Herramientas para planificación de envíos.

Gestión automatizada de contactos para evitar errores en las direcciones de correo.

Formularios de suscripción para nuevos contactos.

Importación de contactos.

¿Cuál es la mejor herramienta de email marketing?

Tras esta breve comparativa, se podría decir que la mejor herramienta de email marketing gratuita es Mailrelay. El reciente éxito comercial de esta plataforma se debe a que ofrecen a sus clientes prestaciones propias de los planes pagos sin coste alguno. Incluso disponen de diferencias útiles e interesantes, como por ejemplo envíos automatizados o segmentación en tiempo real.

Conviene recordar que la mejor herramienta de envío de correo masivo será aquella que se pueda adaptar a la estrategia de mailing y al alcance al que aspira una empresa. En un inicio, cuando la base de datos aún no sea tan amplia, las opciones gratuitas resultan muy rentables. Pero a medida que crezcan las necesidades, será importante contar con un plan de pago.

