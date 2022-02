El valor añadido de los desfibriladores en negocios, empresas, fincas residenciales, transportes y espacios públicos Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:46 h (CET)

En cada empresa, sea grande, mediana o pequeña tendría que haber elementos que garanticen un cuidado y preservación de la salud ante situaciones que requieran atención de primeros auxilios. El valor añadido de los desfibriladores en negocios, empresas, fincas residenciales, transportes y espacios públicos es trascendental, ya que ofrecen grandes beneficios.

Coach RCP Formación es una entidad organizadora de cursos de formación sanitaria bonificada a empresas, con gran trascendencia y profesionalismo. Ofrece venta, renta y alquiler de desfibriladores (DESA y DEA) de las marcas más reconocidas del mercado.

Acerca de los desfibriladores DESA y DEA Los desfibriladores externos producen ondas de tipo bifásico que disminuyen el nivel de energía necesario para una desfibrilación correcta y adecuada. El Desfibrilador Externo Automático (DEA) diagnostica de forma automática el ritmo cardíaco y, mediante un aviso sonoro, habilita la descarga eléctrica a través de unos electrodos adhesivos y sin necesidad de intervención del usuario.

Por su parte, el Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) es más práctico y sencillo de usar y puede ser usado por cualquier persona. Este se caracteriza porque, después de revisar el ritmo cardíaco, recomienda si se debe efectuar o no una descarga eléctrica, también propicia que dichas descargas se alternen con masajes cardíacos. Al igual que el DEA, las descargas se dan con electrodos en el pecho del paciente.

Ambos productos sanitarios pueden controlar arritmias cardíacas letales que, de no utilizarse, podrían llevar a la muerte. Son esenciales en reanimación cardiopulmonar. Se recomienda que sean situados en sitios de fácil acceso y con gran visibilidad por si se requieren en un momento determinado.

El desfibrilador: el método idóneo para salvar vidas Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. De hecho, 17,3 millones de muertes por año se dan debido a este motivo y se espera que para 2030 la cifra suba a 24 millones cada año. Este aparato diagnostica y trata ciertas arritmias y paradas cardíacas, por lo que su presencia en todo tipo de establecimientos debería ser la norma.

Cada vez, las nuevas tecnologías propician que se pueda evaluar con más detalle el estado de salud de cada paciente que usa este elemento, por lo que tenerlo siempre será un punto a favor. Se trata de una inversión inteligente y convincente. Espacios como clínicas dentales, colegios, residencias de ancianos, gimnasios, comunidades de vecinos, centros de día y centros deportivos son escenarios perfectos para tener un desfibrilador.

Coach RCP Formación garantiza que estos puedan obtenerse a precios módicos y competitivos e incluso a través de renta o alquiler. Su servicio es integral, ya que además de los desfibriladores DESA y DEA, tienen baterías, electrodos adultos y pediátricos, packs de cardioprotección y mantenimiento.

