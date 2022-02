La mochila para el profesional de hoy está hecha en España Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 13:41 h (CET)

Antes de la pandemia, lo más usual era trabajar en una oficina todos los días de la semana. Sin embargo, en la actualidad, son muchas las empresas que han decidido hacer la mitad de su labor en casa, de modo que muchos profesionales se ven con la obligación de desplazarse con su ordenador frecuentemente.

Existen varias opciones para poder llevar el ordenador tanto para hombres como para mujeres, pero existe un factor en común: hasta ahora, el profesional tenía que elegir entre una opción muy práctica como una mochila de lona pero poco elegante o un maletín o bolso elegante pero poco práctico y funcional para el día a día.

Para ofrecer una solución a estos profesionales, Canussa ha diseñado una mochila para poder llevar de forma ordenada todo lo que un profesional necesita en una mochila de diseño exclusivo y muy práctica y cómoda.

Canussa apuesta por el Made in Spain La mayor parte de las marcas ha optado por producir en países asiáticos, donde los costes de producción son mucho más bajos que en España, especialmente para una mochila que requiere muchas horas de trabajo. La marca de bolsos y complementos veganos Canussa, en cambio, es consciente de que en España se cuenta con los mejores marroquineros del mundo, por lo que están convencidos de que produciendo en España no solo apoyan a los artesanos locales, generando empleo de calidad, sino que además reducen su huella de carbono y consiguen productos de mucha calidad, contribuyendo así a la reducción de residuos post-consumo que genera la industria de la moda.

Piel vegana y de calidad La piel de animal ha sido el material utilizado por excelencia para complementos de calidad, por su durabilidad, flexibilidad y elegancia. En Canussa creen firmemente que es posible crear complementos y calzado de diseño y calidad sin tener que recurrir a utilizar piel de animal. Existen muchas alternativas veganas a la piel para aquellas personas que prefieren no utilizar piel de animal, pero pocas son alternativas de calidad duraderas y resistentes al agua. En Canussa han optado por una microfibra de alta resistencia con certificación OEKOTEX como alternativa al cuero, un material que dura tanto o más que la piel, que tiene una apariencia idéntica a la piel y que además es resistente al agua.

1 Canussa = 1 árbol plantado Los árboles limpian el aire y el agua, crean hábitats para la biodiversidad y contribuyen en una mejor salud y bienestar. Gracias a la colaboración con One Tree Planted, Canussa planta un árbol por cada producto que fabrica, contribuyendo a reforestar zonas deforestadas como una parte integrada de su modelo de negocio.

La mochila Canussa Urban se puede encontrar en la página web oficial de la firma y en tiendas de moda sostenible.

