La nueva manera de pedir y pagar con el móvil en restaurantes con Order In Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 12:52 h (CET)

La pandemia por el COVID-19 impulsó algunos cambios en la vida cotidiana y profundizó tendencias que ya se habían manifestado con anterioridad. En el ámbito de la restauración, ha resultado fundamental la utilización de una carta digital para presentar el menú.

La aplicación española Order In ofrece un soporte para que los restaurantes pongan sus productos a disposición de sus clientes en sus teléfonos móviles, mostrando una carta interactiva y visual desde la que el comensal puede pedir lo que desee y pagarlo. El servicio de carta digital es personalizable adaptándose tanto a las necesidades de los locales como a la comodidad de los comensales.

Cómo funciona una carta digital con pedidos y pagos Los usuarios de la plataforma Order In visualizan la carta digital tras escanear un código QR único que está disponible en cada mesa. A continuación, pueden pedir todo lo que les apetezca, las veces que quieran, con el objetivo de mejorar la experiencia del comensal y aumentar la ganancia del hostelero.

El establecimiento recibirá inmediatamente los pedidos para empezar a preparar todo lo que se solicita con tiempo, el camarero lo lleva a la mesa una vez preparado y, por último, los comensales podrán dividir la cuenta y pagarla a través de la plataforma móvil gracias a la herramienta de pedir y pagar dentro del restaurante.

Los usuarios pueden descargar la aplicación Order In en sus teléfonos móviles o acceder a la plataforma web desde su navegador escaneando el QR, sin necesidad de instalar la app.

Los restaurantes que deseen trabajar una carta digital con pedidos y pagos a través de Order In pueden obtener, además, asesoramiento gratuito sobre cómo utilizar esta herramienta.

El uso de Order In beneficia a clientes y restaurantes Desde el punto de vista del cliente, la utilización de la carta digital de Order In implica una reducción de los tiempos de espera. Los pedidos se realizan cuando el cliente está listo, sin tener que esperar a ser atendido por el personal. Asimismo, el pago desde el móvil reduce el uso de dinero en efectivo y permite pagar la cuenta de forma fraccionada pagando cada uno lo que ha pedido. Por otro lado, al visualizar el menú en una carta digital, el consumidor puede contar con toda la información nutricional y los posibles alérgenos. Así cada plato puede ser adaptado a los gustos y necesidades de cada uno.

Para los restaurantes, usar una carta digital a través de Order In conlleva un aumento de su facturación. Las tareas se realizan con más rapidez al verse reducida la carga de trabajo y simplificada la logística interna del negocio hostelero. Esta reducción en las esperas provoca un aumento del volumen de productos que piden los clientes y posibilita una mayor rotación de las mesas.

Orden In y su carta digital que permiten el pedido y pago móvil es un cambio que ha llegado para quedarse.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.