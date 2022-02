Papel pintado para pared sin adhesivo, en SOKIOS

El papel de pared cada vez tiene más demanda, pues se ha convertido en una tendencia en decoración. SOKIOS, una marca de decoración, dispone de uno que no necesita cola para instalarse, de modo que no requiere agentes químicos nocivos para la salud.

De la ropa de cama a vestir las paredes de España SOKIOS es una empresa que ha ganado una sólida cuota de mercado diseñando y fabricando todos sus productos en España. Su línea de ropa de cama como fundas nórdicas, sacos infantiles, sábanas, colchas y fundas de almohadas se apoya en sus fundas de cojín y cuadrante para decorar ambientes, y ahora han incursionado en la decoración de paredes.

En este sentido, la firma produce en sus instalaciones láminas, vinilos adhesivos y papel decorativo de pared que no necesita adhesivo. Este último se ha convertido en uno de los productos más demandados no solo por la enorme practicidad de no tener que utilizar cola para instalarlo, sino también porque los diseños de sus dibujos marcan las últimas tendencias en decoración.

Los diseños de los papeles pintados SOKIOS combinan con los motivos que utiliza la empresa para diseñar sus sábanas y fundas. De esta manera, se pueden lograr ambientes más integrados en cuanto al uso de los colores. En su tienda online existe un interesante catálogo con opciones para todos los gustos.

La facilidad de instalación, otra fortaleza del producto Otra de las razones por la cuales el papel de pared se ha posicionado como una alternativa decorativa de gran demanda es su simplicidad. Es muy sencillo y rápido de instalar, ya que para adherirlo a la pared solo se requiere pulverizar agua sobre la superficie donde se quiera colocar.

Esta es una tecnología de adhesión muy conveniente, ya que permite recolocar las tiras de papel durante los primeros 10 minutos para corregir errores. En cuanto a las características, el dibujo se imprime sobre material bicapa de tejido sin tejer que no contiene PVC por lo que no desprende olores ni residuos en el aire del interior de la vivienda.

El mantenimiento posterior es muy sencillo, solo requiere pasar un trapo húmedo sobre la superficie para limpiarlo, y a la hora de retirarlo no deja residuos en la pared.

Los diseños se adaptan a cualquier rincón de una casa, desde habitaciones, cocinas, habitaciones infantiles, comedores y recibidores. No es de extrañar que, como dice la marca, esta alternativa se haya convertido en la favorita para los decoradores.