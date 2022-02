Keratin Europa explica cuáles son los beneficios keratina vegana sin formol Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 12:06 h (CET)

Actualmente, la keratina vegana fabricada en España se ha convertido en una industria que se encuentra en pleno auge, tanto en consumo como en ventas. Esto se debe a que es uno de los productos más efectivos del mercado por los numerosos beneficios que proporciona en la fibra capilar.

Esto ha generado que existan numerosas versiones de este tratamiento, como es el caso de la keratina vegana sin formol. Dentro de los principales beneficios keratina, se encuentran la hidratación y fortalecimiento del cabello desde su raíz, entre otras formulaciones. Ante esto, Keratin Europa ha destacado por ofrecer un tratamiento capilar vegano y sin formol, un concepto enfocado en innovar la industria de la cosmética capilar a través de la elaboración de esta keratina libre de formalhidos y derivados, fabricada con alto estándares y procedimiento regidos dentro de la comunidad europea. De esta forma, cumple con las normativas de fabricación y de proteger al consumidor final y al estilista, que generalmente es la persona que está especializada en este proceso y quien debe realizarlo.

Beneficios de la keratina vegana sin formol La keratina vegana ha destacado en la industria de la peluquería profesional como una alternativa efectiva y natural para tratar cabellos rebeldes o maltratados por diversos agentes. Elaborada a base de vitaminas, aminoácidos, proteínas veganas y otros productos naturales, la keratina vegana de Keratin Europa se ha consolidado como una de las principales alternativas para quienes desean proporcionar vitalidad y brillo a su cabello, de forma continua y sin la aplicación de químicos, sulfatos, siliconas ni aditivos perjudiciales para la salud.

Por este motivo, Keratin Europa ha puesto en marcha sus fórmulas con ingredientes naturales y reductores de volumen no nocivos, para llevar a los clientes un producto de excelente calidad con altos estándares de fabricación y para que terceros puedan desarrollar un excelente trabajo con su marca y llegar a facturaciones de éxito.

Esta fórmula vegana ha innovado en el mercado como un tratamiento alisador que puede ser aplicado en todo tipo de cabellos y que promueve la recuperación de la fibra capilar, en un equilibrio perfecto entre lo natural y el alisado, al mismo tiempo que proporciona nutrición, reparación y resistencia. Adicionalmente, la keratina vegana cuenta con alfahidroxiacido (AHA), un componente que al combinarse con la proteína natural ayuda a suavizar la cutícula y disminuir la rebeldía capital durante más tiempo, permitiendo un cabello brillante y libre de frizz durante 6 meses. Además, ayuda a tener progresivamente un cabello con textura natural, sin modificar agresivamente la estructura natural de la hebra capilar, en armonía y sedosidad.

Productos naturales para la recuperación capilar Con el objetivo de innovar en la industria de tratamientos capilares, Keratin Europa ha sido reconocida como una compañía enfocada en la fabricación de tratamientos para el cabello basados en una fórmula natural. Sus productos se han caracterizado por incluir fórmulas naturales que actúan como antioxidantes y proporcionan numerosos beneficios al cuero cabelludo, lo que permite una recuperación progresiva.

Adicionalmente, esta compañía destaca por poseer un modelo de negocio en el que buscan ayudar a emprendedores, empresarios, artistas e influencers en la creación de su propia marca de keratina y tratamientos capilares formulados únicamente con productos naturales.

De esta manera, cuenta con 4 fórmulas innovadoras destinadas a todo tipo de cabello y libres de parabenos y sulfatos, entre otros componentes químicos. Estas son distribuidas en envases de diferentes presentaciones, según las demandas de sus clientes que deseen tener su propia marca de alisados veganos para comercializarlas en distribuciones, marca personal, venta y comercialización de mayoristas y minoristas. Para su exportación, cada país tiene legislaciones y estándares de fabricación distintos. Sin embargo, la comunidad europea va en cabeza con esta tecnología de fácil exportación a cualquier país del mundo, como Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, Panamá, Costa Rica México, Estados Unidos, Dubai, etc.

Todos estos aspectos han hecho de la keratina vegana una de las principales alternativas para las personas que desean un tratamiento alisador efectivo que brinde notables resultados en el embellecimiento de su cabello.

