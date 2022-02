Llevar a cabo una liquidación de sociedades para proteger el patrimonio con Compro tu Empresa Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 10:52 h (CET)

La liquidación de sociedades consiste en la realización de un conjunto de operaciones en una sociedad que ha sido declarada en disolución. En el proceso se enajenan los derechos y los bienes de esa sociedad por los liquidadores correspondientes, a la vez que se realiza el pago de los pasivos pendientes.

Aunque hacer todo esto puede resultar tedioso para muchas empresas, existen soluciones alternativas como las que ofrece Compro tu Empresa. Esta es una entidad conformada por abogados y economistas de amplia trayectoria que realizan la compra de sociedades, poniendo fin a las deudas de forma rápida, segura y confiable.

Liquidación de sociedades, una manera de salvaguardar un patrimonio El proceso de liquidación de sociedades requiere de una serie de pasos que necesariamente deben cumplirse para que pueda extinguirse de manera definitiva. Estos pasos son por ejemplo, finalizar las operaciones que estén pendientes, finiquitar el pago de pasivos, traspasar los bienes y derechos de la sociedad, hacer un inventario en un plazo no mayor a 3 meses y contabilizar las operaciones realizadas con anterioridad, así como las que hagan falta para llevar a cabo el procedimiento. No obstante, con la ayuda de Compro tu Empresa y su equipo de economistas y abogados experimentados, la gestión integral de todos los procesos se puede hacer ágilmente, protegiendo así el patrimonio del empresario. Compro tu Empresa se encarga además de cancelar los avales, así como también de gestionar la compañía como nuevos socios, respaldado legalmente ante un notario.

La forma segura, rápida y sencilla de liberarse de las deudas Compro tu Empresa es la alternativa ideal para quienes tienen problemas con su compañía y han agotado sus recursos buscando una solución para la venta de la misma. El equipo de profesionales de esta empresa pone por encima los intereses de estas personas, razón por la cual les ofrecen las mejores soluciones. Ellos hacen la compra de propiedades con o sin deudas, avales y demás responsabilidades, sin importar antigüedad, tamaño ni ningún aspecto de la compañía. De esta manera las personas estarán haciendo uso de una mejor alternativa a la que representa el concurso de acreedores, ahorrando tiempo, preocupaciones y deudas innecesarias. Además podrán liberarse rápidamente de las cargas de la sociedad y resguardar su patrimonio en menos de 24 horas. La asesoría por parte de Compro tu Empresa es totalmente gratuita y se puede solicitar fácilmente rellenando un formulario en su página web. Su personal se pondrá en contacto en el menor tiempo posible.

Cuando llega el momento de liquidar una sociedad lo mejor es dar un paso adelante cuanto antes. Vender la sociedad a compañías como Compro tu Empresa puede ser la solución más inteligente para liberarse de cargas, preocupaciones y proteger aquel patrimonio que tanto ha costado ganar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.