Examinarse en el centro de exámenes de la DGT de Alcalá de Henares es la opción más sencilla de Madrid y probablemente de España

miércoles, 2 de febrero de 2022, 17:42 h (CET)

Sacarse el carnet de conducir es un proceso que puede resultar complejo para determinadas personas, ya que exige una dedicación en tiempo y dinero además de que influyen diferentes factores como el estado de nervios del aspirante, la climatología, entre muchos otros.

Para obtener el carnet de coche hay que superar una prueba teórica de 30 preguntas donde se pueden tener solo 3 fallos. Después se deberá superar una prueba práctica por vías abiertas al tráfico donde será evaluado por un examinador/a. Esta prueba puede durar hasta 45 minutos.

Para los permisos de moto, camión o autobús son 3 las pruebas a superar. Por una parte, el examen teórico solo es de 20 preguntas con un máximo de 2 fallos. En cambio, la fase práctica de estos permisos se subdivide en 2 pruebas, una de maniobras en circuito cerrado y otra de circulación en vías abiertas al tráfico.

Para facilitar el proceso de obtener el carnet hay que tener en cuenta diferentes variables para no complicarse.

1.La autoescuela Escoger una autoescuela con buenos estándares de calidad, donde te ofrezcan diferentes alternativas para preparar el teórico tanto de manera presencial como online, que dispongan de apps donde realizar los test en cualquier momento y que indiquen el progreso del alumno. Además, que en la fase práctica la enseñanza sea impartida siempre por el mismo profesor y vehículo, algo que a priori puede parecer una obviedad, pero que actualmente está proliferando en las autoescuelas lowcost o plataformas online donde esto se promueve o en algunos casos se hace deliberadamente. Cada profesor tiene su pedagogía y cada vehículo tiene un estado de conservación diferente por lo que tanto cambio termina penalizando al alumno/a.

2.El vehículo Que sea actual y adaptado a las necesidades del examen.

En tercer lugar, el profesor Que siempre actúe con respecto y que la manera de explicarse sea clara, concisa, con órdenes claras y sobre todo gráficas, ya que a bordo del vehículo el alumno/a tiene que estar pendiente de muchos factores a la vez.

En cuarto lugar, el centro de exámenes Este factor es de vital importancia y a lo que menos atención se le presta, aunque en los últimos tiempos esto está cambiando, al menos en la Comunidad de Madrid.

A continuación, se mencionan las diferencias entre el centro de exámenes de la DGT de Alcalá de Henares y la mayoría de los centros de exámenes de España.

Este es un centro de exámenes poco masificado. En la Comunidad de Madrid acuden aproximadamente el 80 %, las autoescuelas examinan en Móstoles y el 20 % en Alcalá de Henares.

Para los permisos de moto, camión y autobús, las autoescuelas que examinan en Alcalá de Henares realizan la mayoría de ellas sus clases prácticas de maniobras en el propio centro de exámenes de la DGT, familiarizándose con el entorno y las condiciones que se encontrarán el día del examen con las ventajas que ello conlleva.

Para las pruebas de circulación no tienen ninguna restricción para que las autoescuelas practiquen por el municipio de Alcalá de Henares. Esto sucede por ejemplo en Móstoles, donde una ordenanza municipal prohíbe/ restringe la circulación de autoescuelas por su núcleo urbano.

AUTOESCUELA 2000 es un centro con 11 sucursales repartidas por los principales municipios del corredor del Henares (Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Loeches) y Madrid Capital (Moncloa y Chamberí) donde se podrá realizar la formación y examinarse de manera fácil y rápida en uno de los mejores centros de la Comunidad de Madrid.

