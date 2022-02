Lyconet impulsa en España los afectados por el ahorro del cashback Emprendedores de Hoy

En los tiempos que corren, las familias buscan fórmulas de ahorro a través de las cuales sus compras mensuales sean rentables. Por este motivo, cada vez son más los afectados por la fiebre del cash back, un sistema de compras con el que se devuelve al usuario parte del dinero que se ha gastado en el establecimiento.

Esta estrategia comercial ha sido impulsada por Lyconet y myWorld, antes conocido como Lyoness, quienes han apostado por un sistema de afiliados para promover el cashback en diferentes establecimientos físicos y online por más de 50 países.

Aunque en un principio, los afectados por la fiebre del cashback tardaron en llegar a España mientras que en otros países no paraban de crecer, lo cierto es que en los últimos años cada vez son más las familias que han apostado por esta forma de comprar y han ahorrado dinero con ella.

Quienes han confiado en Lyconet y myWorld como impulsores del cashback, han visto como poco a poco han obtenido rentabilidad en sus compras.

Según diferentes estudios, se estima que los afectados por el cashback llegan a alcanzar los 100 millones de usuarios, todo un logro que no se puede pasar por alto.

MyWorld, el nuevo sistema de compra para el usuario y de venta para la empresa que impulsa Lyconet El 2020 trajo de la mano muchos cambios en nuestra forma de vivir y, sobre todo, de la manera de comprar, de tal forma que el comercio electrónico ha recibido un importante impulso.

En este sentido, Lyconet y myWorld colaboran estrechamente en una nueva plataforma donde tanto los distribuidores y los clientes, tienen la oportunidad de recibir ventajas por las compras que se realicen.

Con esta iniciativa, tanto en la aplicación de MyWorld como en la misma web, el usuario puede encontrar productos con descuentos de forma sencilla, sin tener que acudir al establecimiento.

El objetivo que ha planteado myWorld con esta web es que sea rápida, sencilla y cómoda de usar para llamar la atención del usuario e impulsar que cada vez sean más los usuarios que apuesten por el cashback como forma de compra.

¿Cómo funciona el cashback? La palabra cashback significa devolución de dinero. Es decir, el usuario realiza sus compras a través de la aplicación de Myworld o con su tarjeta de afiliado y le devuelven parte del dinero que ha gastado en efectivo y, adicionalmente, recibe puntos de compra que puede canjear por nuevas ofertas en otro momento en miles de establecimientos físicos y online dentro de myWorld en cualquier país. Ambas opciones son fantásticas para que las familias ahorren.

La aplicación de afiliado es gratuita y puede suponer un ahorro de 1.000 euros al año para el consumidor responsable que realiza sus compras de forma responsable.

El programa de afiliados de Lyconet: ¿cómo funciona? Además de ayudar a los usuarios a ahorrar dinero en sus compras dentro de myWorld, Lyconet ofrece la posibilidad de emprender y ganar dinero recomendando la aplicaciónpara que cualquier persona pueda recibir sus ventajas de devolución de dinero y puntos, y también recomendando a empresas que les interese fidelizar y recibir clientes de cualquier parte del mundo de myWorld.

¿Cómo lo hace? Mediante su programa de afiliados, los usuarios pueden ganar comisiones ayudando a otras personas y familias a conocer el cashbacke invitándoles a que descubran sus beneficios.

De esta forma, la empresa ha creado una comunidad de compras que cada vez funciona mejor y ha conseguido que los afectados por la fiebre del cashback se multipliquen y revolucionen el mercado.

¿Qué ganan las empresas con el cashback? Compañías destacadas como El Corte Inglés, la Fnac o Carrefour han apostado por el cashback y presentan sus ofertas en la app de Myworld.

De esta forma, los comercios físicos locales fidelizan a sus clientes y amplían su expansión ya que, gracias al sistema de afiliados de myWorld y Lyconet basado en la recomendación, cada vez son más las personas que tienen acceso a sus descuentos.

Recomendaciones para ser afiliado de Lyconet El motor de Lyconet son sus afiliados, usuarios que, a través de sus recomendaciones, obtienen comisiones enseñando a los clientes cómo pueden ahorrar en sus compras y a las empresas cómo poder potenciar sus negocios a través de la tecnología y herramientas de myWorld.

Lo primero que recomienda la compañía antes de hacerse afiliado es probar el producto antes de venderlo para poder trasmitir su valor a los futuros usuarios. Es decir, antes de formar parte del programa de afiliados, se aconseja conocer cómo funciona el cashback y de qué forma puede ayudar a ganar dinero.

Una vez bien informada, cuando la persona crea en el producto, podrá ser afiliado.

Es importante que se tenga en cuenta que el cashback ofrece la oportunidad de ahorrar dinero a los usuarios, no de impulsarlos a comprar más. Este punto es importante recalcarlo si se quiere llegar a más gente.

Lyconet ofrece a sus afiliados toda la formación y el apoyo que necesitan, por lo que nunca se estará solo. La persona podrá introducirse poco a poco en su línea de negocio y conseguir los objetivos que se ha planteado.

Lyconet se creó en Austria en 2003 con el nombre de Lyoness, por lo que tiene 19 años de experiencia en los que ha conseguido expandirse por el mundo entero. No hay motivos para desconfiar, pero sí es importante analizar si es para cada uno, ya que hay que dedicarle tiempo y dedicación.

Las opiniones de los afectados por el ahorro del cashback Como todo sistema que plantea algo nuevo, las opiniones sobre Lyconet, Myworld y Lyoness han sido controvertidas y variadas.

Cierto es que en plataformas con Truspilot, uno de los foros empresariales más fiables, son muchos los usuarios que han manifestado que este sistema funciona y expresan de forma abierta lo que ha supuesto para ellos.

Es el caso de Alfonso León, quien afirma en esta plataforma: “llevo tiempo con ellos y no puedo estar más contento. En mi opinión Lyconet te apoya y te ayuda a conseguir tus sueños”.

Roberto lleva tiempo trabajando para Lyconet y confirma en Truspilot que en todo momento hubo gente a su lado que le ayudaron a crecer, dándole las herramientas necesarias.

Son muchos los medios que aseguran que con el cashback se puede ganar dinero. Eso sí, cada usuario tiene que valorar si este sistema de compra se adapta a sus necesidades.

