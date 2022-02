SIXT, uno de los principales proveedores de movilidad internacional, y Accor, uno de los grupos hoteleros líder en el mundo, anuncian una alianza estratégica plurianual

Al reservar un coche de alquiler de SIXT, los clientes ahora ganarán puntos para el programa de fidelidad ALL - Accor Live Limitless. Regine Sixt, Presidenta Ejecutiva de Marketing Internacional de Sixt SE: "Estoy encantada de trabajar con Accor. Esta alianza estratégica es la colaboración de dos marcas potenciales que aumentarán su importancia: estas compañías premium del sector turístico combinarán sus puntos fuertes para lograr sinergias y seguir creciendo" SIXT, uno de los principales proveedores de movilidad internacional del mundo, y Accor, uno de los grupos hoteleros líder en el mercado, anuncian una alianza estratégica orientada al futuro. Esta colaboración de dos empresas europeas líderes en el sector turístico proporcionará atractivas ventajas adicionales a los huéspedes y empleados de Accor, en todo el mundo y de forma gratuita.

También aumentará la visibilidad global de la marca SIXT entre los clientes de estos negocios. Como ecosistema global y totalmente integrado, Accor cuenta con una amplia gama de marcas y ofrece experiencias únicas en más de 5.200 hoteles, 10.000 restaurantes y bares en 110 países, desde el segmento económico hasta el de lujo. La cartera del grupo incluye nombres muy conocidos como Raffles, Fairmont, Sofitel, Mövenpick, Pullman, Novotel, Mercure y la familia ibis.

Accor with ALL - Accor Live Limitless, el programa de fidelización de estilo de vida de la marca hotelera, ha establecido nuevos estándares en la industria de la hospitalidad. Como parte de la estrategia "Augmented Hospitality" de Accor, el programa ofrece a sus miembros experiencias únicas en la vida, pero también en el día a día, que van más allá del modelo clásico de hotel. Los miembros tendrán acceso a experiencias únicas en una variedad de áreas: desde viajes, bienestar y deportes hasta restaurantes, compras y entretenimiento.

Paquetes de puntos para los miembros de ALL al reservar con SIXT

Como parte de la colaboración a largo plazo, los miembros de ALL podrán acumular puntos para el programa de fidelidad cuando reserven un coche de alquiler con SIXT. Los miembros de este servicio se beneficiarán de paquetes (de 200 a 500 puntos de recompensa para el programa) cuando reserven un coche de alquiler con SIXT; además, esto se añadirá a su número de puntos existente, lo que significa más oportunidades de disfrutar de las numerosas ventajas del ecosistema ALL.

Regine Sixt, Presidenta Ejecutiva de Marketing Internacional de Sixt SE: "Estoy encantada de trabajar con Accor. Esta alianza estratégica es la colaboración de dos marcas potenciales que aumentarán su importancia: estas compañías premium del sector turístico combinarán sus puntos fuertes para lograr sinergias y seguir creciendo. En el futuro, SIXT será el socio de movilidad preferido y fiable para los miembros de ALL".

Mehdi Hemici, Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios y Asociaciones de Accor: "Estamos muy contentos de colaborar con SIXT. Esta asociación reúne a dos actores clave del turismo que se esfuerzan continuamente por elevar sus programas de fidelización y crear sinergias, con un alto valor añadido para los miembros. Nuestra relación con SIXT, líder del sector, reforzará nuestro programa de fidelización ALL - Accor Live Limitless y dará vida a nuestra estrategia de "Hospitalidad Aumentada", proporcionando a los miembros a nivel mundial más beneficios únicos y mejorando la experiencia de los huéspedes más allá de nuestros hoteles. La movilidad se está convirtiendo cada vez más en un motor clave de la estrategia ALL y esta alianza nos permitirá seguir desarrollándola y acelerándola."

Acerca de Accor

Accor es un grupo hotelero líder en el mundo que cuenta con más de 5.200 establecimientos y 10.000 locales de restauración en 110 países. El grupo cuenta con uno de los ecosistemas hoteleros más diversos y totalmente integrados del sector, que abarca más de 40 marcas de hoteles de lujo, premium, de gama media y económicos, lugares de entretenimiento y vida nocturna, restaurantes y bares, residencias privadas de marca, propiedades de alojamiento compartido, servicios de conserjería, espacios de co-working y mucho más. La posición inigualable de Accor en la hostelería de estilo de vida -una de las categorías de más rápido crecimiento en la industria- está dirigida por Ennismore, una empresa de hostelería creativa con una cartera global de marcas empresariales y construidas por sus fundadores con un propósito en su corazón. Accor cuenta con una cartera inigualable de marcas distintivas y aproximadamente 260.000 miembros de equipo en todo el mundo. 68 millones de miembros se benefician del amplio programa de fidelización de la compañía - ALL - Accor Live Limitless - un compañero de estilo de vida diario que proporciona acceso a una amplia variedad de recompensas, servicios y experiencias. A través de sus iniciativas Planet 21 - Acting Here, Accor Solidarity, RiiSE y ALL Heartist Fund, el Grupo se centra en impulsar la acción positiva a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad medioambiental, el compromiso con la comunidad, la diversidad y la inclusión. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia y cotiza en la Bolsa Euronext de París (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado OTC (Ticker: ACCYY) en Estados Unidos.

Acerca de ALL - Accor Live Limitless

ALL - Accor Live Limitless es un compañero de estilo de vida diario. ALL aprovecha y mejora las marcas, servicios y asociaciones que ofrece el ecosistema de Accor. ALL ofrece experiencias y recompensas significativas a sus clientes más comprometidos, a la vez que les permite trabajar, vivir y jugar más allá de su estancia, en casa y en todo el mundo. Gracias a esta rica propuesta de valor, Accor está dando vida a su estrategia de Hospitalidad Aumentada con nuevas plataformas digitales, asociaciones icónicas (Tarjetas de Crédito, Movilidad, Aerolíneas, Entretenimiento con AEG, IMG, Paris Saint-Germain) y un plan de despliegue global para todos sus huéspedes y 68 millones de miembros de fidelidad.

Sobre SIXT

SIXT SE, con sede en Pullach, cerca de Múnich, es un proveedor líder internacional de servicios de movilidad de alta calidad. Con sus productos SIXT rent, SIXT share, SIXT ride y SIXT+, la empresa ofrece un servicio de movilidad premium integrado de forma única en los ámbitos de alquiler de vehículos y vehículos comerciales, coche compartido, VTC y coche por suscripción. Los productos se pueden reservar a través de una única aplicación, que también integra los servicios de sus reconocidos socios de movilidad. SIXT está presente en unos 110 países de todo el mundo. La empresa se caracteriza por una constante orientación al cliente y una excelente experiencia de cliente, una cultura viva de la innovación con una fuerte experiencia tecnológica, la alta proporción de vehículos premium en su flota y una atractiva relación calidad-precio. El Grupo Sixt duplicó sus ingresos desde 2009 y generó unos ingresos de 3.310 millones de euros en 2019 y se sitúa como una de las empresas de movilidad más rentables del mundo. En 2020, SIXT generó unos ingresos consolidados de 1.530 millones de euros, a pesar de las restricciones de viajes y salidas debido a la pandemia de COVID 19, y reportó un beneficio neto positive consolidado de 2 millones de euros tras el ahorro de costes de aproximadamente 600 millones de euros, entre otros. SIXT SE es la sociedad matriz del Grupo y cotiza en la bolsa de Frankfurt desde 1986 (ISIN acción ordinaria: DE0007231326, ISIN acción preferente: DE0007231334).