Cada vez está más de moda llevar calcetines a juego con los zapatos de piel

miércoles, 2 de febrero de 2022, 15:47 h (CET)

Últimamente, los hombres han mostrado más interés por cuidar su imagen y verse bien. Por esta razón, hoy en día son muchas las tiendas que ofrecen una gran variedad de prendas, accesorios y complementos para dar un toque único a los outfits.

Antes, una de las leyes de la moda hacía mención a que los calcetines siempre debían combinar con el pantalón que se utilizara. Sin embargo, la tendencia actualmente es otra y consiste en llevar calcetines que hagan juego con los zapatos de piel. Ortiz & Reed es una marca que destaca por contar con una colección elegante e innovadora de calzados de piel, tanto para hombres como para mujeres, además de otros accesorios que complementan el look de sus clientes.

Una tendencia que toma fuerza Para los hombres, el uso de calcetines de vestir es un clásico que nunca pasa de moda. No obstante, en la actualidad, pueden conseguirse de colores vibrantes y diversos patrones, añadiendo un toque moderno y de personalidad a este importante complemento.

Los calcetines, aunque algunos prefieren no utilizarlos, son una parte elemental para unir todo un look, ayudando a mostrar la personalidad de quien los utiliza. Con estos diseños innovadores, a muchos les resulta divertido experimentar con un sinfín de texturas y dibujos con los que se consiguen los calcetines hoy en día. En este experimento, entran en juego los zapatos de piel, ya que se han convertido en la opción ideal para combinar la elegancia con un toque de distinción en el outfit que se utiliza.

La versatilidad de este complemento se encuentra en el catálogo de Ortiz & Reed, quien dispone de varios diseños, con colores y patrones variados para todos los gustos.

Calidad y diseños únicos Esta marca dispone de una gama completa de accesorios y complementos que pueden ser usados en cualquier ocasión, todos con un diseño original, de calidad e ideados para las personas con un gusto exigente.

Ortiz & Reed cuenta con un catálogo online con productos de fabricación hecha a mano y 100 % artesanal: cinturones, zapatos de piel, bolsos, carteras, pajaritas y calcetines son algunos de los productos disponibles con diseños que siguen las tendencias de la moda actual. Estos modelos son inspirados en los gustos y las recomendaciones de sus clientes.

De acuerdo a sus políticas, esta empresa fabrica sus accesorios con los mejores textiles y cuero legítimo, que no pierde su apariencia con el paso del tiempo. Por esta razón, la firma apuesta siempre por el cuidado de los detalles durante el proceso de confección, en consecuencia, sus productos hoy se han convertido en elementos distintivos por su calidad y originalidad. La marca, en aras de renovar constantemente sus diseños, lanza dos colecciones durante el año: otoño-invierno y primavera-verano, las cuales pueden adquirirse a través de su página web.

