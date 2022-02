La 1ª edición de la Tunisie Challenge Emprendedores de Hoy

El Rally Raid es una disciplina para los amantes de las carreras, la competencia y la adrenalina. Existen eventos como el Rally Dakar o el África Race que congregan a gran cantidad de personas de todas partes del mundo.

Precisamente, pensando en los seguidores y simpatizantes de estos eventos es que nace Tunisie Challenge. Se trata de un nuevo evento, hermano del reconocido Marroc Challenge, que lleva la fuerza y destreza de esta pasión a Túnez. Se presentan como “el Dakar de los años 70’s para los aventureros de hoy” y cada vez gana más seguidores.

Un acontecimiento de talla mundial en el norte de África En un territorio cercano a Europa y con garantía de seguridad se llevará a cabo esta primera edición de la Tunisie Challenge del 28 de octubre al 5 de noviembre. Esta es una prueba abierta para todos, independientemente de la preparación del vehículo y de la experiencia. Sus organizadores son enamorados del mundo del motor y de los primeros raids de los años 70 y 80, así que las grandes emociones están aseguradas. Lo que empezó como una apuesta de amigos es hoy una prueba de referencia y gran connotación internacional.

La elección de Túnez se ha gestado por todas las cualidades y características físicas que ofrece este país lleno de desiertos y paradisíacos sitios turísticos, en los que además se hallan pistas convenientes para el desarrollo de la competición. En esta zona se mantiene la esencia del Marroc Challenge, pero en un nuevo escenario. De hecho, los seguidores del Maroc notarán que en este nuevo evento sigue el ambiente de compañerismo sin reñir con la competitividad y la misión de recuperar el ambiente más clásico de los primeros Rally Dakar, vehículos utilitarios 4×2 y todoterrenos más clásicos, es decir, vehículos poco preparados con pilotos deseosos de superarse a sí mismos.

El enfoque es brindar a gente común la oportunidad de disputar competencias de talla mundial a precios asequibles y sin importar que no tengan el vehículo apropiado. De la misma manera se da cabida a los más experimentados, uniendo así a equipos noveles con equipos veteranos en diversas categorías de acuerdo a la preparación y habilidades.

Los tipos de vehículos que pueden participar en Tunisie Challenge Existen varios tipos de vehículos para participar, estos son: coches, SUV y todoterrenos. Aquellos participantes que no tengan vehículo tienen la posibilidad de obtener packs donde estos vienen incluidos. Las categorías se dividen en ‘Rookie’, ‘Adventure’ y ‘Raid’.

Se trata de un espectáculo que requiere espíritu de aventura, ganas de competir, capacidad de superación y un ambiente de compañerismo. Para conocer las tarifas de inscripción de cada vehículo se puede consultar la página web del evento y prepararse para disfrutar. Túnez está esperando a todos los fanáticos de la hazaña.

