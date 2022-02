La primera «rave» poética del mundo se celebrará en Valencia El cartel del evento es un homenaje a las «raves» de los 90 y a la música máquina con la que Valencia fue conocida mundialmente Herme Cerezo

miércoles, 2 de febrero de 2022, 09:35 h (CET) El evento, que será gratuito, se celebrará el sábado 19 de febrero en la Sala Repvblicca como fiesta de presentación de la undécima edición del Festival de Poesía de València, Vociferio. Cinco propuestas que aúnan poesía y música electrónica y dos Dj se darán cita a partir de las 20:30 h. en la conocida sala de conciertos valenciana.

Participarán algunas de los proyectos de poesía y electrónica nacionales más interesantes como son los gallegos CINTAADHESIVA, los catalanes BARBA CORSINI, los madrileños ELEKTROSÍA, los asturianos EL VELCRO, y los castellonenses DJ DOC + NEURASKA VJ (más conocidos, en su formato trío junto al rapsoda Mc Vulcano, como CAMÍ FONDO).

Palabra, música y vídeo para una «safe rave», como la han calificado sus organizadores, quienes afirman: «Convertiremos la Sala Repvblicca en un espacio de arte total del que disfrutar con suficiente espacio interpersonal como para garantizar la seguridad de los asistentes». Además, como buena rave no puede faltar los dj. Destacamos a DJ THORAZINE, uno de los pinchadiscos de techno más respetados de la ciudad. Habitual del Killing Time y otros clubs nocturnos, hará las delicias del público más «ravero» hasta que el cuerpo aguante. En cuanto al diseño del cartel los organizadores de Vociferio matizan: «Es un homenaje a las raves de los 90 y a la música máquina con la que València fue conocida mundialmente». VOCIFERIO, conocido dentro del circuito de festivales de poesía por estar siempre atento a las prácticas poéticas emergentes, vuelve a dar un salto con esta RAVE «POÉTICA» que quiere invitar a toda persona, independientemente de que le guste la poesía o no, a vivir una experiencia única y conocer, de paso, la programación del este festival que se celebrará del 22 de febrero al 6 de marzo en València (en breve más información sobre el Festival).

