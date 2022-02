Olipaterna, el Aceite de Oliva Virgen Extra de Huelva Emprendedores de Hoy

Desde el siglo VIII, la campiña Paterna del Campo, en la Sierra de Huelva en Andalucía, regala en sus cultivos la variedad Verdial de Huevar que deriva en un Aceite de Oliva Virgen Extra único en el mundo por su color, cuerpo y sabor intenso que atrapa a los paladares más conocedores.

Con la marca Olipaterna se comercializa este oro líquido que puede llegar a las mesas de toda España, a través de pedidos online, tanto para particulares como a mayoristas y proveedores.

Proceso riguroso de elaboración para ofrecer sabor y calidad El aceite de oliva virgen extra (AOVE) Olipaterna proviene de la primera extracción mecánica a baja temperatura el mismo día en el que las aceitunas son recolectadas en su punto exacto de madurez. Así, se conservan todas las propiedades del líquido que desprende un particular aroma a aceituna verde con frutos secos, cuyo color verde intenso denota frescura y anuncia un sabor que permanece en el paladar.

Además de sus notas afrutadas y su color vibrante, este AOVE está recomendado para freír debido a que soporta intacto los 180 grados y no se absorbe como otros aceites, logrando texturas muy crujientes. Los expertos de Olipaterna también destacan en su página web que este aceite “es el que más se asemeja a las grasas de la leche humana y a la trioleína contenida en los tejidos humanos”.

Se ofrecen diferentes presentaciones para cada ocasión La calidad del sello Olipaterna ha sido premiada con el reconocimiento de la Diputación de Huelva como mejor aceite de oliva de la provincia en la cosecha 2018-2019, y en 2020 obtuvo el mismo galardón al mejor diseño de envase. Hoy, este elixir se encuentra disponible en diversas presentaciones, adaptadas a cada uso.

En una fina y delgada giralda con tapón de madera y corcho, se ofrece la presentación de 100 mililitros, tanto individual como en caja de 45 unidades, perfecta para regalar salud en ocasiones especiales como bodas, bautizos, eventos culinarios, entre otros.

En botellas de cristal se han envasado también las presentaciones de 250 ml y 500 ml, tanto en ánforas como en frascas que también se expenden al por mayor, con descuentos por volumen.

El Aceite de Oliva Virgen Extra, Olipaterna, también se envasa en latas o envases del polímero plástico 100 % reciclable y de gran resistencia, conocido como PET. Se trata de recipientes ergonómicos, con tapón antigoteo, cuya capacidad oscila entre 1, 2 y hasta 5 litros.

La cosecha 2021-2022 se encuentra lista para llegar a las mesas de todo el territorio nacional a través de la tienda online. Este es un riguroso proceso de producción que se cumple en Paterna del Campo con todo el amor para ofrecer un AOVE único en sabor, color y calidad.

