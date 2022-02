Gisela Intimates ofrece un servicio de personal shopper para mejorar las compras de sus clientes Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 14:06 h (CET) La figura de personal shopper está en auge gracias a su labor de poner todos sus esfuerzos para brindar al cliente todo aquello que más le conviene, en función de sus gustos y preferencias, por lo que Gisela Intimates se suma a esta tendencia incorporando un equipo de profesionales de este tipo Gisela Intimates ha experimentado un importante crecimiento en su actividad comercial gracias a la labor de su personal shopper, cuya labor consiste en ayudar a las personas interesadas en adquirir alguna de sus prendas para que escojan con las mejores garantías.

Qué es un personal shopper

Si bien este concepto surgió para definir al profesional que ayuda a realizar las compras y organizar el armario de las celebrities, en los últimos tiempos se ha extendido al resto de compradores.

Además de conocer las últimas tendencias en el terreno de la moda, necesita tener una formación específica para tener la capacidad de realizar asesorías de imagen personalizadas.

Una de las principales funciones de este especialista es evitar las compras por mero impulso, procurando una adquisición más racional y práctica y, por tanto, un gran ahorro de dinero y tiempo.

El dilema de la talla

Una de las principales preocupaciones de los visitantes que entran en la web de este servicio de moda es brindar toda la información posible sobre las tallas, de forma que se compre con total conocimiento sobre ello.

Muchas mujeres no conocen su talla real y utilizan unas medidas incorrectas, lo que redunda en molestias y dolores de espalda y pecho en gran parte de los casos.

El tipo de lencería que más conviene

Otro de los dilemas más usuales en este sentido es la variedad de cada una de las prendas de lencería de las que disponen que mejor le viene a cada persona.

Muchas veces, se compran los modelos que, por moda o por falsas creencias, al final no se adaptan a la anatomía de la persona interesada.

Además, puede darse la coyuntura de que no se entienden las características de cada modelo y se precipita una compra que acaba siendo lamentada por el cliente.

Para resolver todos estos posibles escenarios, es fundamental recurrir a un personal shopper como alguno de los que forman parte del servicio de Gisela Intimates, una tienda de lencería de referencia gracias a la calidad de sus prendas y un servicio cercano y personalizado.

