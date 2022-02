Bodegas El Inicio, medio centenar de premios nacionales y mundiales atesoran en sus vitrinas Entre las últimas distinciones recibidas están: Zarcillo Oro 2021; Bacchus Oro 2020; Medalla de Plata Cathay Pacific Hong Kong Int. Wine&Spirits Competition 2020 Jaime Ruiz de Infante

martes, 1 de febrero de 2022, 11:41 h (CET) Bodegas El Inicio nace, en el año 2013, en la vallisoletana ciudad de Peñafiel, de la mano de tres amigos: Alfonso Velasco Díez, Luis Álvarez Martínez y Ángel Luis Margüello González; ellos, profesionales enológicos y procedentes de una gran bodega de la Ribera del Duero, apostaron, desde el principio por elaborar sus propios vinos, con los paradigmas de calidad y elegancia. La bodega dispone de 32 hectáreas de viñedo en la D.O. Rueda; 65 hts. en la D.O. Ribera del Duero. Con Ángel Luis como enólogo, elaboran vinos en diversas Denominaciones de Origen de la geografía española: Rías Baixas, Rueda y Vinos de Tierra Castilla y León.

Rivendel, roble 2020

Elaborado a base de la variedad Tempranillo, de la Ribera del Duero, provenientes de viñas de unos quince años de antigüedad y situadas a una altura media de 700 metros. Tras una cuidada vendimia manual y selección en la propia cepa se efectuó el trasladó a la bodega en cajas de 20 kg. “El despalillado y estrujado de las bayas, se realizó a muy bajas revoluciones, para respetar la integridad de la uva. Posteriormente se llevó a cabo una criomaceración pre-fermentativa a temperaturas muy bajas para evitar la oxidación. Tras la fermentación y maceración necesarias, se descuba y efectúa la fermentación maloláctica sobre las lías más finas”. Señala el enólogo Ángel Luis Margüello.

La cata Color rojo y violáceo de capa alta. Aromas de frutas rojas maduras, junto con especias y vainilla. En boca es suave, sabroso y equilibrado, con un tanino muy integrado y un largo postgusto que invita a ser acompañado con platos de cuchara invernales, como pochas riojanas, asados castellanos de cabrito y cochinillo, dejando algún vasito, para rematar, con quesos curados de Castilla León.

Ficha Tempranillo 100/%. Crianza 5/6 meses en barricas de roble francés y americano. Temperatura óptima de servicio: entre 15 y 18º C. 3 meses en botella, antes de salir al mercado. Precio: 7,36 €.

Elas Albariño

Para la elaboración de este blanco se ha partido de una selección de la variedad Albariño, procedente de viñedos en parras con edades medias de 25 años. “La uva se recibe en una mesa de selección, se despalilla y se pasa por un intercambiador tubular a 5ºC. La pasta fría se traslada a 2 maceradores rotativos donde tiene lugar una maceración prefermentativa de 8 horas. Terminada la maceración, se extrae el mosto flor sin ejercer ningún tipo de presión y se lleva a desfangar estáticamente durante 36 horas a 10ºC. Pasado este tiempo, el mosto límpido sobrenadante fermenta en tanques de acero inoxidable a una temperatura de 14º C durante 20 días. Acabada la fermentación, se eliminan las lías gruesas y se procede a realizar una crianza sobre lías de 5 meses con removido semanal”. Vuelve a comentar Margüello.

La cata Color amarillo con irisaciones verdosas. En nariz se presenta intenso, con notas de hierba recién cortada, flores blancas y anisados, junto con recuerdos de pomelo, pera de agua y frutas tropicales. En boca es fresco, con un fino carbónico, sensaciones frutales, graso y envolvente. Ideal para saborear alcachofas con almejas, rodaballo a la plancha y un postre de arroz con leche aromatizado.

Ficha Albariño 100/%. Temperatura óptima de servicio: entre 7 y 9º C. Precio: 10,56 €.

Bodegas El Inicio C/ Teruel 10, 09400 Aranda de Duero (Burgos) España. Tlf: +34 947 51 58 84; Movil: + 34 630 39 41 41 http://bodegaselinicio.com/

