yoSEO Marketing considera indispensable que las pymes dispongan de una estrategia de posicionamiento web

martes, 1 de febrero de 2022, 09:02 h (CET) Las pequeñas y medianas empresas que se lanzan al entorno digital deben poner en práctica determinadas técnicas de posicionamiento para buscadores en busca de mejorar la viabilidad de su negocio, según sostienen los profesionales de yoSEO Marketing Tener una web, sin mayores esfuerzos para tener visibilidad en los motores de búsqueda, es insuficiente si se desea sacar un rédito de esta actividad, según señalan desde yoSEO Marketing.

Una de las claves del nuevo paradigma digital es poner en marcha una estrategia de marketing online que garantice la presencia de una determinada compañía en las primeras posiciones de los buscadores, lo que redunda en un mayor tráfico a la web en cuestión y, por tanto, un mayor volumen de negocio.

Cómo posicionarse correctamente en internet

La forma de procurar el mejor posicionamiento es recurrir a una agencia dedicada a este cometido con un grupo de profesionales de primer nivel, como es el caso de este servicio.

Cuenta con expertos multidisciplinares que abarcan las distintas áreas que intervienen en todo plan de marketing digital: consultores SEO, asesores SEM, programadores, diseñadores gráficos, Social Media, redactores de contenidos, etc.

Este equipo realiza un estudio y una auditoría al detalle de cada compañía que contacta con ellos para así determinar el modo de actuar para sacar el máximo beneficio posible.

Como cada cliente es muy diferente, es fundamental adaptar la campaña a sus características: sector, número de empleados, volumen de negocios, etc.

Conocer desde el primer momento la actividad a la que se dedica la empresa es muy importante, puesto que así se puede realizar un keyword research a medida en el que se reflejen las palabras clave sobre las que trabajar para obtener los resultados óptimos.

A partir de ahí, se sugieren las medidas más precisas para mejorar el posicionamiento web, que puede darse a través de dos vías perfectamente compatibles:

SEO: se trata del posicionamiento orgánico de un portal web y sus páginas en los buscadores, mediante la aplicación de distintas técnicas para ello.



SEM: en este caso, se posiciona una web o página en la cima de los resultados de búsqueda previo pago de una cuota establecida por una puja previa. En este caso, va acompañado de un cuadro con la palabra “Anuncio” y está por encima de los resultados orgánicos.

El marketing de contenidos, el diseño web o la gestión de redes sociales son claves en cualquiera de estos casos para mejorar los resultados de estos trabajos.

yoSEO Marketing es una de las agencias de referencia en este sector, situándose en el top 3 nacional en un ránking elaborado por el reconocido portal marketing4ecommerce.

