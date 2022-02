Protectores de maletero estilo cubeta de la mano de Distribuciones Cantelar Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 17:44 h (CET)

Existen múltiples accesorios para mantener un vehículo en óptimas condiciones durante el mayor tiempo posible, especialmente el maletero, que es la zona que ocupa la mayor cantidad de elementos: cauchos, herramientas, maletas, etc. La tienda online Distribuciones Cantelar cuenta con un amplio catálogo de productos, donde ofrecen una gran variedad de protectores de maletero estilo cubeta, elaborados con productos de la más alta calidad.

Maleteros 100 % protegidos Por su excelente calidad, durabilidad y buen precio, entre los productos de mayor comercialización de la empresa, están los protectores de maletero estilo cubeta. Son piezas adaptables que se elaboran con materiales altamente resistentes como PVC, TPE y caucho, con rangos de polietileno de baja densidad, sin olores y fáciles de limpiar.

El maletero Ateca tiene las características adecuadas para proteger todas las superficies de la parte trasera e interior del vehículo 4 x 4, ya que cuenta con bordes perimetrales de 4 cm que se adaptan perfectamente a cualquier espacio.

Así como el protector de elastómero termoplástico para maletero del vehículo Peugeot Rifter de 100 x 120 cm, que igualmente se puede adaptar al modelo de 7 plazas Citroen Berlingo (2018) de las mismas medidas, ya que tiene la última fila plegada.

Distribuciones Cantelar también provee protectores para las marcas de mayor demanda en el mercado como Volvo XC40, Mercedes GLA X156, BMW, Chevrolet y Hyundai.

Otro producto altamente calificado son las alfombrillas. Están hechas de goma totalmente a medida para el 90 % de los modelos del mercado, ya que tienen anclajes para las alfombras delanteras, lo que garantiza una correcta fijación al vehículo y así evitar cualquier tipo de accidente. Además, es una lámina protectora del suelo del coche que lo mantiene limpio y protegido.

Las alfombras de caucho 3D fabricadas por Distribuciones Cantelar con bordes son las alfombrillas ideales para evitar ensuciar la moqueta original del coche, porque son capaces de retener cualquier tipo de líquido, así como suciedad, barro, nieve, etc. Igualmente, no se deforma ni huele debido a los cambios de temperatura.

Otros productos de la marca La tienda online Distribuciones Cantelar ofrece una gran variedad de accesorios para el cuidado y protección del interior y exterior de todo tipo de vehículos de marcas exclusivas y reconocidas, así como sensores de aparcamiento, ambientadores, sistemas de seguridad vial y antipinchazos.

Es importante mencionar que, si un modelo en específico no está reflejado en la web, el cliente puede consultar y obtener atención especializada. Los precios varían dependiendo de las necesidades y atención que se requiera para el vehículo, así garantizan la satisfacción y cuidado del vehículo de movilidad de todos sus clientes.

