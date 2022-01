Estos son los mejores videojuegos del 2022 según okjuegos.es Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 17:14 h (CET) Estar al tanto de las novedades es lo más importante para todas las personas que les encantan los videojuegos La industria del juego se está preparando para un año de locos en 2022, y la lista de los mejores juegos es larga. La pandemia ha causado fechas de liberación para ser empujadas hacia atrás a los últimos años, pero un exceso de contenido altamente anticipado llenará el mercado. Los juegos de AAA ya están aprovechando las capacidades de los sistemas de próxima generación para crear un nuevo nivel de diversión de juegos. Aquí están las mejores selecciones para los mejores videojuegos de 2022.

Entre los juegos más esperados de 2022 se encuentran en adelante, un conjunto de aventuras de acción en 3D en el antiguo universo de Isekai. Un sistema Frenético Magic Parkour permite a los jugadores maniobrar rápidamente el mundo del juego. Square Enix está preparando un RPG del mundo abierto con algunas de las imágenes más altas de cualquier juego. El equipo de escritura para el juego incluye Amy Hennig y Gary Whitta. A principios de este año, Kirby y la tierra olvidada se revelaron como un nuevo juego de plataformas para el interruptor Nintendo. Se ha establecido una ventana de lanzamiento de resorte 2022 para este título.

Un juego llamado Fallout 76 es otro juego con altas expectativas. Cuenta con un nuevo sistema de envejecimiento, lo que permite que los personajes se debiliten y la edad después de cada muerte. A diferencia de otros juegos, es un juego de plataformas de acción en primera persona con una historia que es completamente original. Mucha gente está anticipando este juego, y es una perspectiva muy intrigante. Con tantos títulos emocionantes, el futuro es ciertamente brillante para los jugadores.

Los juegos clasificados en la lista han sido liberados hasta la fecha. Los juegos más anticipados para el año 2022 incluyen: PlayStation VR, Xbox One y PC. El juego más esperado para este año es el Big Bang. Es un éxito rotundo, y si puede emocionarse con la gente, podría ser un juego clásico. Sin embargo, ver bien cuáles hacen el corte en los próximos cinco años.

El Año de la Play 5

La PlayStation 5 y Xbox Series S / X serán las consolas más vendidas del año, y la PlayStation 5 será la mejor PC de juego. La PlayStation 4 continuará siendo la plataforma de juegos más popular, mientras que la serie Xbox S / X también tendrá los mejores juegos de 2022. Con sus controles rediseñados, la nueva versión del Big Bang será un gran éxito. La PlayStation 4 es la próxima generación de juegos.

El año 2022 será el videojuego más popular de la historia, y no se puede esperar. Hay un montón de juegos para ver y jugar. Bien, hay que esperar a que algunos de ellos salgan en los próximos meses, pero se entusiasmó con la próxima serie PS5 y Xbox Series S. Los nuevos juegos harán que los juegos sean más populares que nunca, y si hay necesidad de tener muchos títulos para los próximos años.

El año 2022 será un año de banner para los juegos. En la primera mitad del año, los juegos más grandes serán asimétricos. En la segunda mitad de la década, habrá muchos juegos multijugador y multijugador más innovadores. Es probable que los mejores videojuegos del año sean un juego de batalla asimétrico y altamente gráfico. También se espera que sea el mejor tirador de 2022, pero el verdadero juego será mucho más complejo que eso.

El año 2022 será el año más emocionante en los juegos. Como ya se encontraban en la cuarta década, ya se está viendo un juego más innovador, que estaban muy entusiasmados. Bueno, también viendo más juegos nuevos que vienen a las consolas. AVATAR: Las fronteras de Pandora se lanzarán en 2022, y el título estará en Europa en el año 2020.

