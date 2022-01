Made in Málaga en FITUR 2022, representando a sus miembros y generando oportunidades de negocio desde Málaga Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 10:49 h (CET)

Actualmente, los negocios ubicados en Málaga y las empresas del sector turístico son dos de las principales fuentes de ingresos para la economía de la ciudad.

Consciente de esta realidad, la empresa Made in Málaga creó el club de negocios y particulares con el objetivo de hacer crecer su rentabilidad, aumentar su visibilidad y hacerlos más competitivos. La compañía estuvo presente en la última Feria Internacional del Turismo de Madrid (FITUR) 2022 para representar a empresas malagueñas que buscan incrementar sus oportunidades de negocio.

Fortalecimiento de las empresas y negocios de los integrantes de Made in Málaga De acuerdo con los datos del Ayuntamiento de Málaga, la economía de la provincia se apoya fundamentalmente en el sector servicios, cuyo aporte significa las tres cuartas partes del tejido productivo. Por ello, la participación en la FITUR 2022 es un paso importante para generar nuevas oportunidades de negocio a nivel nacional e internacional.

Entre las acciones llevadas a cabo para establecer una sinergia entre organizaciones, se encuentran el mentoring empresarial profesional y las herramientas de venta para productos o servicios, a través del marketplace Málaga.

La plataforma funciona como un escaparate para que artesanos, diseñadores y emprendedores malagueños oferten su trabajo al resto del mundo. La empresa destina los recursos y dedicación necesarios para establecer un sistema digital con las mejores herramientas para la generación de negocios rentables y sostenibles.

Las estrategias de Made in Málaga se enfocan en la promoción turística de la provincia Según los datos de afiliación a la Seguridad Social del 2018, unas 34.500 personas del total de 274.356 trabajadores en alta laboral son parte del sector turístico malagueño. Sensible del peso estratégico que tiene el turismo en la provincia, Made in Málaga lleva a cabo acciones que atraen la inversión necesaria para ayudar a las marcas y profesionales a expandir su alcance.

Dado que el turismo es un sector transversal, alrededor del que gira el crecimiento y la creación de oportunidades para la mayoría de la población, los especialistas de Made in Málaga, un grupo de personas con profundo amor por Málaga, crean relaciones de confianza que generen riqueza para la provincia.

El centro de negocios creado por Made in Málaga es la oportunidad perfecta para que las pequeñas, medianas y grandes empresas inviertan en un servicio que les asegure resultados exitosos para su crecimiento en el mercado nacional e internacional.

