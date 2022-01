Libertex mantiene la eliminación de tarifas de cambio, comisiones y swap de forma indefinida Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 14:18 h (CET) Esas condiciones se lanzaron en diciembre de forma puntual, pero la gran acogida por parte de los traders hace que se prolonguen indefinidamente En diciembre pasado, Libertex anunció que reduciría por completo las comisiones, las tarifas de cambio y swap a cero, en todos los CFD de criptomonedas disponibles en su plataforma, como parte de una promoción especial de vacaciones.

Según los responsables de la compañía: "Estas son, posiblemente, las mejores condiciones comerciales disponibles actualmente en el mercado. La respuesta de los clientes fue tan abrumadoramente positiva que Libertex ha decidido continuar con estas condiciones comerciales indefinidamente.

El sector de las criptomonedas es una de las áreas de trading más emocionantes de la actualidad y Libertex lo está haciendo infinitamente más emocionante al eliminar algunas de las molestas tarifas que aún cobran otros corredores. Básicamente, esto significa que, con la plataforma Libertex, si tiene 100 € en su cuenta, puede usar todo su saldo para operar con CFD de criptomonedas sin desperdiciar una gran parte en comisiones. Con tres tipos diferentes de tarifas reducidas a cero, Libertex permite a los comerciantes ahorrar dinero que otros corredores normalmente cobrarían como tarifas".

Libertex es, posiblemente, el único corredor online que elimina estas tres tarifas. En el futuro, planea continuar ofreciendo 0% de swap, comisión y tarifas de cambio en todas las operaciones de CFD de criptomonedas. Estas incluyen Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Stellar, Solana y cualquier otra criptomoneda en la plataforma Libertex. Estas condiciones especiales están disponibles para clientes minoristas actuales de Libertex o nuevos clientes (excepto clientes minoristas del Reino Unido, donde los CFD de criptomonedas no están disponibles).

¿Cuánto cuesta operar con CFD de criptomonedas en Libertex?

Lo único que pagaría un trader en una operación de cripto CFD con Libertex es el diferencial (la diferencia entre los precios Ask y Bid). En otras palabras, los operadores pueden ahorrar una cantidad sustancial de dinero con Libertex, al realizar operaciones múltiples, operaciones nocturnas, operaciones de gran volumen y más.

Menos comisiones, más libertad en el trading de CFD criptográficos

Los traders hacen todo lo posible para minimizar o evitar las comisiones, pero en el mercado criptográfico de rápido movimiento, esto puede restringir su flexibilidad para responder a las tendencias o causar un estrés innecesario.

Según los responsables de la compañía: "Los comentarios de los traders de cripto CFD en Libertex indicaron que necesitan que el comercio de criptomonedas sea más rápido, más flexible y sin fricciones respecto al comercio de divisas clásico. Al eliminar tres tipos diferentes de tarifas, Libertex continúa con su misión de hacer que el comercio sea accesible para todos y brindar a sus clientes activos de alta calidad, como cripto CFD y más".

Operar con Libertex

Con más de 24 años de experiencia en el mercado financiero y más de 40 premios internacionales, incluido el más reciente Mejor plataforma de negociación (Informe Forex, 2021) y Bróker más confiable de Europa (Ultimate Fintech, 2021), Libertex ha sido una de las plataformas líderes, que combina la clásica experiencia en el mercado, con tecnología punta, diseñando un software fácil de usar, que hace que el mercado sea accesible desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Utilizado por todos, desde traders profesionales, hasta principiantes (que pueden comenzar con una cuenta de demostración para practicar), Libertex presenta una gama completa de herramientas e información para que sus clientes aprovechen al máximo la plataforma.

Registrarse en Libertex es fácil y rápido y permite aprovechar la ventaja potencial de estas condiciones únicas de comercio de CFD criptográfico, así como una gama completa de acciones, materias primas y CFD de divisas.

Advertencia de riesgo: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 75,3% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los instrumentos de criptomonedas no están disponibles para clientes minoristas en el Reino Unido.

Disponible para clientes minoristas en Libertex Trading Platform.

Sobre Libertex

Como parte del Grupo Libertex, Libertex es un broker regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, que ofrece CFD negociables con activos subyacentes, como materias primas, Forex, ETF, criptomonedas y otros. Libertex también ofrece inversiones en acciones reales, sin comisiones.

A lo largo de los años, Libertex ha recibido más de 40 prestigiosos premios y reconocimientos internacionales, incluido “The Most Trusted Broker in Europe” (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex es el socio comercial oficial del Tottenham Hotspur FC, que une los emocionantes mundos del fútbol y la inversión.

Desde su fundación en 1997, Libertex Group se ha convertido en un grupo diverso de empresas, corredores, distribuidores, centros educativos y de desarrollo de TI, que permiten al grupo operar a nivel mundial, sirviendo a millones de clientes de más de 120 países.

Para obtener más información sobre Libertex, libertex.com

