Ideas para emprender en negocios en 2022 según Luis Felipe Baca Arbulu Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 13:34 h (CET) El 2022 ya está aquí y es preciso poner en marcha todas las ideas. Este es el año de las oportunidades, de resolver problemas e innovar mientras se invierte en negocios rentables En base a ello, el especialista Luis Felipe Baca Arbulu, ofrece información valiosa sobre las áreas en las que se puede emprender actualmente.

Negocios para emprender en 2022

Diversos profesionales como Felipe Santamaría (director de la empresa Rockstart), aseguran que el 2022 es el año ideal para comenzar en el mundo de los negocios b2b que tengan foco en la digitalización de servicios básicos o corporativos.

También, es posible mencionar lo que opina Camila Salamanca (directora ejecutiva de Endeavor Colombia), quien menciona que será bueno invertir en el área de Health tech porque es un sector con potencial que debe ser explotado.

En otro sentido, Salamanca afirmó que los temas de medioambiente y sostenibilidad son otros a los que hay que echarle ojo porque serán importantes para los nuevos emprendimientos.

Cabe destacar que el ejecutivo Iván Castaño (parte de Ruta N), se inclina más por las oportunidades que vendrán en los próximos tres años a causa de la pandemia; de ese modo, los nuevos emprendimientos podrían estar ligados a la bioseguridad, distanciamiento, servicios digitales, nuevos canales de comunicación o educación, bienestar personal, etc.

¿Cómo emprender en 2022?

Emprender en negocios en 2022 será fácil si se mantiene la mente enfocada; básicamente, esa es la clave de todo. También, serán necesarios algunos consejos:

Definición de objetivos

Mantener la mente clara de lo que se quiere es primordial para caminar en la dirección adecuada. No es necesario querer abarcar muchos sectores cuando no se tiene tiempo ni presupuesto, de modo que escoger uno solo será suficiente para ir hacia el éxito.

Estudio del mercado

Anteriormente, se mencionaron algunos sectores considerados por especiales para emprender en 2022. En este sentido, se puede obtener una idea más clara de lo que hace falta en el mercado porque el propósito es innovar; guiarse por lo repetido generará pocos resultados.

El presupuesto

Tener un presupuesto es necesario para pensar en metas realistas y trabajar en base a ello. Se puede empezar por lo más importante e ir haciendo poco a poco para lograr los objetivos.

El equipo es importante

No se debe dejar de lado la idea de tener un buen equipo que respalde y apoye la idea para poder crecer como una comunidad y lograr los objetivos planteados.

¿Por qué emprender en el nuevo año?

Básicamente, el hecho de emprender puede mover a cualquier persona hacia nuevos rumbos que traigan consigo oportunidades grandiosas de crecimiento. Por esa razón, es necesario educarse e investigar todo al respecto para emprender en el nuevo año 2022 y lograr el éxito.

No es tan difícil como parece, además de presupuesto, un equipo y la decisión, es necesario tener compromiso, responsabilidad y el deseo de lograr objetivos nuevos. Es tiempo de acabar con las excusas y enfrentarse a todo lo que viene.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.