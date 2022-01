Disfrutar de un buen chuletón de Ávila en casa es posible, gracias a Eduardo Benito Carnicería Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 10:23 h (CET)

El chuletón de Ávila es una exquisita carne que se obtiene al cortar la parte alta del lomo de una ternera, vaca o buey. El nombre “Ávila” se debe a que el animal de donde la carne ha sido cortada pertenece a la raza Avileña-Negra Ibérica, cuyo origen está ubicado en la sierra del centro peninsular de España.

Eduardo Benito Carnicería es una empresa que se dedica a la distribución y venta de esta exquisita y peculiar carne. Además, ofrece un servicio a domicilio incluido para que cualquier persona pueda disfrutar de su chuletón en España.

La marca de confianza para comprar un buen chuletón ibérico es Eduardo Benito Carnicería El Chuletón de Ávila es una carne deliciosa que solo se obtiene cuando un buey, vaca o terna de la raza Avileña-Negra Ibérica ha sido criado en las condiciones más favorables. Esto incluye que los animales puedan vivir en libertad en espacios grandes, consuman alimentos de calidad que mantengan a los animales en el mejor estado posible, etc.

Eduardo Benito Carnicería consigue obtener carne de gran calidad, gracias a que trabaja con expertos en todo lo relacionado con esta área de negocio. Estos hacen uso de su conocimiento y experiencia para vender a sus clientes una carne que se encuentre lista para su consumo, incluso después de 1 o 2 días del envío.

Con este fin, disponen de transportes refrigerados que cuentan con temperaturas de hasta 1 °C, en las que la carne se mantiene intacta. Además de esto, la marca realiza envases al vacío, ofrece envíos gratuitos y cuenta con una página web para que sus clientes puedan solicitar su Chuletón de Ávila desde la comodidad del su hogar.

Chuletón de Ávila a domicilio para toda España Eduardo Benito Carnicería es una marca que se especializa en la distribución y venta de chuletones de la raza Avileña-Negra Ibérica. Este tipo de carne es considerada un manjar en España, ya que es extraída directamente del lomo alto de una ternera, buey o vaca ibérica. Para que todas las personas puedan disfrutar de esta carne de primera calidad, Eduardo Benito Carnicería lleva a cabo envíos a domicilio a cualquier lugar de España. De esta manera, los ciudadanos de Barcelona, Madrid, Valencia u otra zona del territorio español no necesitan trasladarse a la sierra del centro peninsular para comprar un chuletón de exquisito sabor.

Para mantener este sabor, la carnicería y sus profesionales saben con qué deben alimentar a los animales, cómo y dónde criarlos y qué tiempo de maduración debe tener la carne.

En conclusión, una excelente forma de disfrutar de un Chuletón de Ávila es poder realizar esta comida en el propio hogar y al gusto del cliente. Por esta razón, Eduardo Benito Carnicería facilita a sus clientes la obtención de una carne de vaca, buey o toro de primera calidad proveniente de la sierra del centro peninsular español.

