CLEARIS obtiene el reconocimiento platinum como agencia oficial PRESTASHOP a nivel mundial Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 08:54 h (CET) La trayectoria de excelencia de servicio, sostenida en el tiempo por Clearis, y los niveles de satisfacción de sus clientes les ha llevado a alcanzar la clasificación Platinum. Esta es la máxima clasificación que tiene PrestaShop para agencias certificadas oficialmente por PrestaShop Tras haber aterrizado este pasado años en mercados tan exquisitos como son los de la distribución internacional y Aeroespacial, entre otros, y haber consolidado su posicionamiento en los entornos del comercio electrónico en sectores como el primario, farmacéutico, alimentación, banca, fiscal, etc., la consultora bastetana Clearis, acaba de obtener esta distinción, con efecto desde el 1 de enero de 2022.

Fruto de la apuesta por la formación de su equipo de profesionales, participación en foros, eventos y creación de módulos (Addons) de diferentes ámbitos, deja constancia que, desde la España Vaciada se pueden ejecutar grandes proyectos, para grandes clientes, de alta calidad, y conseguir que estos acaben siendo referentes en su sector.

Un logro al que se llega gracias a clientes y compañeros de viaje como son todo el equipazo de Prestashop en España, con Jorge González a la cabeza, así como la estructura internacional y comunidad que contribuye, día a día, con nuevas soluciones, a todos los que disfrutan de este entorno de desarrollo.

¿Y ahora qué? Pues a seguir haciendo que los clientes sigan estando mejor posicionados y vendan en un mercado cada vez más exigente, realizando nuevos proyectos y accediendo a nuevos compradores y mercados.

Para este año 2022 ya está previsto el lanzamiento de nuevos ADDONS (módulos oficiales en la tienda de Prestashop) relacionados con nuevos medios de pago (PAYGOLD, pagos recurrentes, etc.), integraciones con ERPs de marcas líderes en su sector, nuevos proyectos de carácter nacional e internacional, además de la organización de unas jornadas y cursos formativos este primer semestre, con los que se pretende hacer crecer el ecosistema @prestashop, en base al conocimiento del mismo en los ámbitos de negocio y tecnológico, y a lo que aporta al comercio, ante los nuevos retos a los que se enfrenta.

Para saber más de esta empresa bastetana pinchar en su web https://www.clearis.es/comercio-electronico/

