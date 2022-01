Vender inmuebles con la ayuda de las redes sociales, por D&A Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

lunes, 31 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Las redes sociales han marcado un hito en todo proceso de venta a nivel mundial y el ámbito inmobiliario no es la excepción. Estas generan grandes privilegios de crecimiento exponencial para las empresas, ya quecon ellas se genera interacción y cercanía con los posibles compradores, así como también, fidelidad y ventas en torno a la empresa.

Si bien es cierto que en un principio muchas agencias inmobiliarias estaban renuentes a digitalizar sus estrategias de ventas, D&A inmobiliarias utiliza las plataformas de redes sociales para mostrar la mejor cara de las residencias en la Costa del Sol, otorgando así una experiencia completa al comprador.

Beneficios de vender inmuebles utilizando redes sociales Actualmente, si una empresa no tiene presencia en redes sociales no existe. Al escuchar el nombre de una empresa, un posible cliente lo primero que hace es buscar en Google los diferentes perfiles y así se crea una idea del tipo de negocio. Si bien, estas empresas cuentan con páginas web donde almacenan la información de sus servicios, los usuarios activos de internet interactúan en las diferentes plataformas para buscar un tipo de contenido específico de la empresa.

De este modo, en el ámbito inmobiliario, las redes sociales cuentan con innumerables recursos audiovisuales que ayudan a desarrollar una visión previa de un inmueble. Por esta razón D&A Inmobiliaria desarrolló una tecnología de tours virtuales 360º con la intención de pasear al cliente por la propiedad y que este pueda visualizar el entorno antes de la visita.

Las estrategias de marketing inmobiliario de las empresas deben tener como principal enfoque la creación de contenido en las diferentes redes sociales que tienen mayor cantidad de usuarios activos, para así generar mayor visibilidad y confianza. Estas estrategias van de la mano con los diferentes formatos que ofrecen las RRSS, esto quiere decir que no solo se publica una imagen del piso en venta, sino que se juega con la creación de reels (en el caso de Instagram) y publicaciones en modo de carrusel donde la información esta mucho más condensada para el cliente.

¿Qué ofrece D&A Inmobiliaria? D&A Inmobiliaria es una compañía familiar con sede en Rincón de la Victoria. Ofrece sus servicios inmobiliarios en las localidades de la Costa de Málaga y está enfocada en los dos pilares: comprador y vendedor, quienes están en el proceso de venta de su vivienda y quienes de igual modo están buscando una vivienda que se acople a sus necesidades. La compañía ofrece asesoría 100 % personalizada, garantizando máxima seguridad jurídica en cuanto a trámites legales. También desarrollan contenido audiovisual para mostrar las propiedades de la mejor calidad.

