Un jardín vertical en el salón: 5 razones para tener uno, por VIKENZO NATURE

viernes, 28 de enero de 2022, 15:20 h (CET) La tendencia de los motivos vegetales en el salón no va a desaparecer. Al contrario, los diseñadores de interiores recomiendan directamente decorar el espacio con vegetación y motivos florales El color verde es un símbolo de la cosecha, la esperanza y la naturaleza. ¿Qué más se puede pedir? Unas cortinas elegantes y una decoración llena de detalles verdes crearán un ambiente acogedor y relajante en cualquier habitación.

Los jardines verticales son cada vez más populares y mejoran enormemente la estética de un diseño interior. El efecto de una pared verde aportará armonía y sintonía con la naturaleza a en el salón.

¿Por qué merece la pena tener una decoración así en el salón?

1. Un jardín vertical en el interior: el efecto del jardín durante todo el año

El jardín vertical aporta un ambiente primaveral a cualquier interior. En el caso de una pared hecha con plantas artificiales, se habla además de una decoración que no requiere ningún mantenimiento, ni tiempo.

Según las últimas tendencias de diseño, una de las más populares es una pared de plantas exóticas. No necesita garantizar la luz solar ni el riego adecuados.

Con un jardín vertical de este tipo, se puede disfrutar del efecto de un encantador jardín en un salón durante todo el año. Las plantas vivas no siempre se adaptan a todos los entorno, tienen requisitos específicos y, por desgracia, enferman.

Por otro lado, el concepto de jardín vertical también puede ser un complemento y un fondo perfecto para una cuidada colección de plantas vivas.

Se puede elegir entre los paneles llenos de vegetación o los ricos en flores de colores. Este tipo de decoración refleja los parterres del jardín y es una variedad única de interiores.

El efecto fenomenal y realista de los jardines verticales llama la atención. Exuberantes, densos y con plantas de diferentes alturas, las paredes verdes son una decoración moderna y única para cualquier hogar.

La estructura característica de la composición está impregnada de un notable juego de luces y sombras.

2. Jardín vertical: una buena forma de mejorar el bienestar

Un jardín vertical en el salón recuerda a la naturaleza que despierta a la vida y, por tanto, tiene un fuerte efecto psicológico. Rodeado de un muro verde, es fácil que los miembros de la casa se tranquilicen y se relajen.

El hombre forma parte de la naturaleza y necesita las plantas alrededor. Cerca de un jardín vertical es fácil calmarse y relajarse. Crean un cómodo oasis en casa.

En un espacio tan organizado, el cuerpo se regenera libremente, lo que facilita la liberación de nuevas energías para la acción. Una gran ventaja de este tipo de disposición es también el hecho de que crea una atmósfera de vacaciones en el hogar, gracias a la cual puede conseguir un estado de ánimo optimista en los miembros de la casa, mejorando el estado de ánimo.

3. ¿Ninguna idea para la decoración de las paredes? El jardín vertical resolverá el problema

Un jardín vertical es una gran alternativa a los cuadros, las estanterías con adornos o los parterres.

El jardín vertical enriquece de forma única el interior y se adapta a cualquier disposición. Es una decoración muy versátil en el interior de la casa, que siempre resultará estéticamente agradable.

Las plantas que se decidan dependerán principalmente del gusto de los propietarios. A la hora de elegir el estilo de los paneles, el lugar de su ubicación en la sala de estar no carece de importancia.

En nichos aislados, una exuberante pared de helechos, por ejemplo, encajará perfectamente. El musgo corto puede elegirse para espacios más pequeños, donde no hay espacio para plantas grandes. Un jardín vertical puede acentuarse con flores individuales de colores vivos.

4. Las plantas artificiales enriquecen la decoración del hogar

Los jardines verticales son un gran telón de fondo para el mobiliario y la decoración del hogar. Este tipo de vegetación es una decoración en sí misma, y además es responsable en gran medida del ambiente acogedor dentro de la casa.

La alta calidad del jardín vertical satisfará las expectativas de los gustos más exigentes. La precisión del jardín vertical lo hace ideal para los interiores de lujo.

Los jardines verticales se hacen a mano a medida, teniendo en cuenta las necesidades individuales del cliente. Gracias a los paneles exclusivos, es posible crear un interior original, imaginativo e inusual.

Un atributo de estos arreglos es que se crean utilizando productos de singularidad garantizada. En el caso de los jardines verticales hechos a mano, no se trata de repeticiones ni de soluciones masivas. Además de los paneles llenos de vegetación, las paredes llenas de flores también resultarán el orgullo de los propietarios de salones de estilo glamuroso.

5. Los jardines verticales son la decoración perfecta para los fans del estilo escandinavo e industrial

El estilo escandinavo se apoderó de los interiores hace muchos años. En el espacio natural escandinavo, especialmente los que aprecian un estilo de vida ecológico se sienten muy bien con esta decoración. El salón escandinavo se rige por colores tenues y soluciones sencillas y funcionales y las plantas, por supuesto, deben estar presentes en esta disposición. Un jardín vertical resultará ser una opción perfecta.

Teniendo en cuenta las tendencias globales actuales, los aficionados a los lofts austeros también pueden crear con éxito un jardín vertical en el hogar. El estilo Botanical Loft, que impresiona con una cautivadora fusión de frío acero y hormigón, con la abundancia de plantas, es un ejemplo perfecto de decoración.

Los jardines verticales son una solución cada vez más popular en los interiores modernos. Se trata de un acabado naturalista de la habitación en forma de pared creada a partir de plantas. Esta disposición anima la composición y le da un aspecto distintivo, pero también sutil.

