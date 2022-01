La importancia de las emociones para alcanzar con éxito las metas Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de enero de 2022, 09:10 h (CET)

Para que las emociones se alineen en función de la consecución de objetivos, sean estos de tipo personal o profesional, estas requieren ser canalizadas en beneficio de las personas.

Para lograr este equilibrio, es necesario trabajar mediante sesiones de terapia que doten de herramientas y estrategias específicas a cada paciente.

La experta en inteligencia emocional y programación neurolingüística Míriam Pascual pone a disposición terapias enfocadas en fortalecer las relaciones en pareja. En la página web terapiaemocional.es, están disponibles distintas opciones para quienes comprenden la importancia de las emociones para alcanzar con éxito sus metas.

La terapia emocional permite alcanzar el éxito en todos los aspectos de la vida Estados como la ansiedad y la depresión suelen presentarse cuando no es posible encontrar el equilibrio para afrontar los escenarios negativos que puedan ocurrir. Ante esto, las sesiones de terapia emocional mejoran las habilidades para afrontar cada reto. El resultado es una mejor calidad de vida, mayor potencial y una mejor versión personal.

Las terapias de Míriam Pascual se enfocan en alcanzar el amor propio, gestionar de forma adecuada las emociones, eliminar pensamientos limitantes y resolver los conflictos cotidianos. En ocasiones, también se requiere un servicio de orientación para identificar aquellos hechos que producen incertidumbre. La idea es trabajarlo para retomar el camino ideal que lleve al cumplimiento de metas.

Otro de los aprendizajes disponibles es la habilidad para manejar los pensamientos limitantes. Estos son aquellos que producen dolor, llevan a tomar decisiones perjudiciales y bloquean las capacidades del individuo. Por ello, es fundamental aprender cómo identificarlos, neutralizarlos y tenerlos bajo control para que no dominen sus decisiones.

Terapias presenciales y online La metodología aplicada consiste en conocimientos prácticos y aplicables en cada aspecto de la vida. Aunque siempre dependerá de cada caso particular, lo usual es notar los efectos de la terapia después de las primeras cinco o seis sesiones. Cada una tiene una duración de entre una hora a hora y media.

Si bien es posible recibir las terapias de forma presencial, también existen alternativas para aquellos pacientes que prefieren recibir atención desde su hogar. En esos casos, el servicio de terapia en línea o vía telefónica son una buena opción. La idea es que la distancia no se convierta en un impedimento para acceder a un servicio capaz de modificar la condición de las personas.

Quienes busquen la oportunidad de dar un salto de calidad en su vida a través de las terapias de Míriam Pascual, pueden solicitar una cita desde la plataforma online para acceder a una sesión telemática.

