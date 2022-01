Una gambada por Ansó

“Ansó, vives en o corazón”, le dizié. A lo que él me contestó:”Yo soi o espiello que ez creau y vosotros el destello” … El domingo pasado fuimos a Ansó para subir a la Punta el Raso. En plegar a tan goyoso puesto, se m'ubrioron as carnes de par en par. Veyerán.”

Dormiba o lugar a cama suelta cuando llegamos. Para no despertarlo, de puntillas aparcamos el coche en el cabo superior d'o puesto, chunto a lo Veral. Que, recostau en os suyos chenullos, nos rezitaba mirando al cielo lo siguiente: ”No os podéis bañar dos veces en el mismo río”. Mas yo le dije circunspecto:” ’Ixo ye d'Heráclito”. A lo que él me contestó mesurado:”No, lo plachió de yo porque yo era antes que él”. Y yo pensé: ”Pues eso es verdad”.

Nos dispusimos a caminar por un sobrio carrerón que, flanqueado por una espesa flora, dulzamén aszender. Anque a/a muller de Lot se quedó petrificada, de vez en cuando yo miraba hacia atrás y casi que me quedé ensimesmau: un imperio de dulzes/dulzas montañas y barrancos s'extendeban dica l'ocaso. Flotando en ese otro mundo, ascendía sumido en mí. A medida que llegábamos a la cima, la nieu iba abrazando y en plegar a lo punto cheodesico ya yera permanén. Pipons y más pipons plenos de nieve flamígera bajo un sol helador y un cielo despampanante. Después de lo cual baixamos pa acabar o magnifico día en una tabierna d'Ansó.